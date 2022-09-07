Выход к озеру и вертолетная площадка. Нашли в Беларуси стильный загородный комплекс
В каталоге realting появился объект, на который сложно не обратить внимание. Это vip-комплекс «ЛакиФиш» в белорусском Браславе, который можно сравнить разве что с таким крутым проектом как La Datcha Тинькова. Здесь гостей тоже ждет абсолютный комфорт и море удовольствие, а бонусом идет вид на те самые живописные Браславские озера.
Если вам не случалось пока бывать на Браславщине, мы сориентируем вас насчет расстояния. От Минска до усадьбы 250 км, от Москвы — 750 км, от Санкт-Петербурга — 620 км. Для тех, кто хочет арендовать усадьбу на сутки, хозяева комплекса отмечают, что могут организовать из Минска автомобильный и вертолетный трансфер (да-да, здесь есть вертолетная площадка).
Что включает в себя vip-комплекс?
Простора тут не занимать, так как вся территория комплекса занимает 2 гектара. Основной дом площадью 550 кв.м. расположился прямо на берегу озера Снуды: с террасы дома можно сразу выйти на пирс, чтобы позагорать или порыбачить. В основном доме есть 2 спальни, гостиная, игровая зона и сауна.
На соседних же участках находятся 3 гостевых дома: в каждом — 2 спальни, совмещенная с кухней гостиная, санузел и терраса. Всего в «ЛакиФиш» 8 спальных комнат — по одной на каждого гостя.
Как организовано питание?
Хозяева комплекса обещают, что питание будет организовано, как и все остальное, на высшем уровне. При готовке повара усадьбы используют локальные продукты в виде рыбы из здешних озер (щука, судак, линь, окунь) и сезонные овощи, которые закупаются у местных фермеров. Единственный нюанс: алкогольные напитки в программу не включены, но вы можете захватить их с собой.
Что насчет развлечений?
В vip-комплексе «ЛакиФиш» есть все для разнообразного и насыщенного досуга, и его можно разделить на 2 категории.
Досуг в основном доме
В доме можно провести время, к примеру, в игровой зоне. Здесь есть бильярдный стол, настольный теннис, игровой стол и электронный дартс. А завершить день можно в сауне на дровах, которая поддерживает 3 режима работы: хамам, русская баня и финская сауна.
Досуг на свежем воздухе
За пределами дома у вас есть еще больше возможностей. Захотите приготовить шашлык и душевно провести время у костра — зона для барбекю и кострище уже ждут вас. Появится тяга к более активному времяпрепровождению — пожалуйста, играйте в волейбол или прокатитесь с ветерком на квадроциклах. Ну, а для рыбаков это место и вовсе рай — фантастические озера и полностью оборудованные катера говорят сами за себя.
Сколько будет стоить такой отдых?
Стоимость отдыха будет зависеть от количества человек и продолжительности вашего пребывания в комплексе. Итак, вот какие есть варианты по ценам:
До 2-х человек
$3600 — 3 ночи в будние дни (с понедельника по четверг).
$3000 — 2 ночи в выходные (с пятницы по воскресенье).
$6600 — неделя (с понедельника по воскресенье).
Этот тариф подразумевает размещение только в основном доме. Питание и все развлечения включены.
До 8-и человек
$7200 — 3 ночи в будние дни (с понедельника по четверг).
$6400 — 2 ночи в выходные (с пятницы по воскресенье).
$13600 — неделя (с понедельника по воскресенье).
В рамках этого тарифа в вашем распоряжении будет весь комплекс. Питание и все развлечения включены.
