2013 год — стал годом основания ООО " Агентство недвижимости "ЦЕНТРАЛЬНОЕ".
Покупка или продажа недвижимости - важное событие в жизни. Подобрать необходимый объект, который будет подходить под все важные параметры, или найти надёжного покупателя, учитывая увеличение количества предложений н…
АЛЬТЕРНАТИВА Брест
Планируете переезд? Мы готовы Вам помочь!
В наше время найти действительно хорошее жилье, которое будет отвечать всем заявленным требованиям очень сложно. Зачастую из-за недостатка опыта в сфере недвижимости, можно упустить стоящие варианты жилья и довольствоваться о…
Сотни метров – это клиентоориентированная компания.
Для нас одинаково важно легальность сделок, безопасность расчётов, удобство и комфорт клиента.
Мы предоставляем услуги на вторичном и первичном рынке жилья. Квартиры, дома, дачи – помогаем выполнить любую задачу.
Коммерческая недви…
Агентство недвижимости «Час-Пик» – это в первую очередь люди, уважающие и любящую свою работу. Конечно, важно, что коллектив начал формироваться 1995 году и самому бренду Час-Пик уже больше 20 лет. Через многое прошли за эти годы, приобрели неоценимый опыт и знания. Но самым главным отличите…