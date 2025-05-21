В Buildix Real Estate Investment, дочерней компании Shark Group, мы объединяем более 27 лет практического опыта в сфере застройки и инвестиций на побережье Красного моря. Основанная в 2023 году, наша команда расположена в Хургаде, а также имеет офисы в Сахл-Хашиш и Каире. Более 50 многоязычных специалистов Buildix готовы помочь вам найти идеальную недвижимость — от уютных студий до роскошных вилл.
Наша история
Мы верим, что покупка или инвестиции в недвижимость должны приносить удовольствие, а не стресс. Благодаря опыту Shark Group и личному подходу, мы превращаем сложный процесс в лёгкое и понятное путешествие. Независимо от того, ищете ли вы виллу на берегу в Сахл-Хашиш или апартаменты с видом на лагуну в Эль-Гуне, мы будем рядом на каждом этапе и отпразднуем с вами ваш успешный выбор.
Что мы предлагаем
Подбор идеального жилья
Мы внимательно слушаем ваши пожелания и показываем только те объекты, которые соответствуют вашему стилю жизни — будь то компактная студия или просторная вилла с бассейном.
Инвестиции с умом
Наши аналитики тщательно изучают рыночные тренды и прогнозируют доходность аренды, чтобы ваши вложения приносили максимальный доход.
Качество от концепции до сдачи
Благодаря опыту Shark Group в девелопменте, мы контролируем каждый этап строительства и сдачи объекта, чтобы вы получили именно то, что обещано.
Полный сервис управления
Мы берем на себя аренду и техническое обслуживание вашей недвижимости, позволяя вам наслаждаться пассивным доходом без лишних забот.
Финансовые решения без лишней сложности
Подберем оптимальные схемы финансирования, поможем с ипотекой и возьмем на себя все юридические формальности.
Готовность к въезду
Наши turnkey-пакеты включают полностью меблированные апартаменты и организацию переезда — вы просто распаковываете чемоданы и наслаждаетесь новым домом.
Ранний доступ и эксклюзивные предложения
Получайте привилегированный доступ к новым проектам от Shark Group и специальные условия покупки.
Партнерская программа
Присоединяйтесь к нашей программе амбассадоров и партнёров, зарабатывайте комиссию и помогайте своим знакомым находить идеальную недвижимость с поддержкой маркетинга и обучения от Buildix.
Консьерж-сервис 24/7
Срочная организация просмотров, VIP-трансферы и рекомендации лучших ресторанов — мы всегда на связи.