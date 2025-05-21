Об агентстве

В Buildix Real Estate Investment, дочерней компании Shark Group, мы объединяем более 27 лет практического опыта в сфере застройки и инвестиций на побережье Красного моря. Основанная в 2023 году, наша команда расположена в Хургаде, а также имеет офисы в Сахл-Хашиш и Каире. Более 50 многоязычных специалистов Buildix готовы помочь вам найти идеальную недвижимость — от уютных студий до роскошных вилл.

Наша история

Мы верим, что покупка или инвестиции в недвижимость должны приносить удовольствие, а не стресс. Благодаря опыту Shark Group и личному подходу, мы превращаем сложный процесс в лёгкое и понятное путешествие. Независимо от того, ищете ли вы виллу на берегу в Сахл-Хашиш или апартаменты с видом на лагуну в Эль-Гуне, мы будем рядом на каждом этапе и отпразднуем с вами ваш успешный выбор.