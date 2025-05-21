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Buildix Real Estate Investment

Египет, Хургада
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2022
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Italiano
Веб-сайт
Веб-сайт
www.buildixrealestate.com
Об агентстве

В Buildix Real Estate Investment, дочерней компании Shark Group, мы объединяем более 27 лет практического опыта в сфере застройки и инвестиций на побережье Красного моря. Основанная в 2023 году, наша команда расположена в Хургаде, а также имеет офисы в Сахл-Хашиш и Каире. Более 50 многоязычных специалистов Buildix готовы помочь вам найти идеальную недвижимость — от уютных студий до роскошных вилл.

Наша история

Мы верим, что покупка или инвестиции в недвижимость должны приносить удовольствие, а не стресс. Благодаря опыту Shark Group и личному подходу, мы превращаем сложный процесс в лёгкое и понятное путешествие. Независимо от того, ищете ли вы виллу на берегу в Сахл-Хашиш или апартаменты с видом на лагуну в Эль-Гуне, мы будем рядом на каждом этапе и отпразднуем с вами ваш успешный выбор.

Услуги

Что мы предлагаем

  1. Подбор идеального жилья
    Мы внимательно слушаем ваши пожелания и показываем только те объекты, которые соответствуют вашему стилю жизни — будь то компактная студия или просторная вилла с бассейном.

  2. Инвестиции с умом
    Наши аналитики тщательно изучают рыночные тренды и прогнозируют доходность аренды, чтобы ваши вложения приносили максимальный доход.

  3. Качество от концепции до сдачи
    Благодаря опыту Shark Group в девелопменте, мы контролируем каждый этап строительства и сдачи объекта, чтобы вы получили именно то, что обещано.

  4. Полный сервис управления
    Мы берем на себя аренду и техническое обслуживание вашей недвижимости, позволяя вам наслаждаться пассивным доходом без лишних забот.

  5. Финансовые решения без лишней сложности
    Подберем оптимальные схемы финансирования, поможем с ипотекой и возьмем на себя все юридические формальности.

  6. Готовность к въезду
    Наши turnkey-пакеты включают полностью меблированные апартаменты и организацию переезда — вы просто распаковываете чемоданы и наслаждаетесь новым домом.

  7. Ранний доступ и эксклюзивные предложения
    Получайте привилегированный доступ к новым проектам от Shark Group и специальные условия покупки.

  8. Партнерская программа
    Присоединяйтесь к нашей программе амбассадоров и партнёров, зарабатывайте комиссию и помогайте своим знакомым находить идеальную недвижимость с поддержкой маркетинга и обучения от Buildix.

  9. Консьерж-сервис 24/7
    Срочная организация просмотров, VIP-трансферы и рекомендации лучших ресторанов — мы всегда на связи.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 06:47
(UTC+3:00, Africa/Cairo)
Понедельник
09:00 - 20:00
Вторник
09:00 - 20:00
Среда
09:00 - 20:00
Четверг
09:00 - 20:00
Пятница
09:00 - 20:00
Суббота
09:00 - 20:00
Воскресенье
09:00 - 20:00
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