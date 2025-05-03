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KIKO REAL ESTATE – ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР! 16 лет на рынке недвижимости Хургады и провинции Красное Море! 3.000+ успешных сделок! Работаем только с проверенными Застройщиками. Компании-партнеры проходят тщательную проверку проектной документации на каждый объект строительства. Так же в нашей базе всегда множество предложений на вторичном рынке-меблированные квартиры, готовые квартиры от Застройщика. Есть варианты, где возможна оплата в рублях РФ.
Поможем сделать правильный выбор и возьмем на себя все юридические вопросы.
Добро пожаловать в мир недвижимости KIKO for Investment and Real Estate!
Продажа апартаментов от Застройщиков с без % рассрочкой платежа и с минимальным первоначальным взносом на подписание Договора купли-продажи как готовых, так и на стадии строительства. Продажа апартаментов на вторичном рынке (ресейл)
Юридическое сопровождение на всех этапах сделки.
Услуги по дизайну и меблировке квартир.
Управление недвижимостью (сдача в аренду)