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KIKO for Investment and Real Estate

Египет, Хургада
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2008
На платформе
На платформе
1 год 1 месяц
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
onlinehurghada.com/en/catalog/
Об агентстве

НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПОБЕРЕЖЬЕ КРАСНОГО МОРЯ C ДОХОДНОСТЬЮ ДО 40+%!

KIKO REAL ESTATE – ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР! 16 лет на рынке недвижимости Хургады и провинции Красное Море! 3.000+ успешных сделок! Работаем только с проверенными Застройщиками. Компании-партнеры проходят тщательную проверку проектной документации на каждый объект строительства. Так же в нашей базе всегда множество предложений на вторичном рынке-меблированные квартиры, готовые квартиры от Застройщика. Есть варианты, где возможна оплата в рублях РФ.

Поможем сделать правильный выбор и возьмем на себя все юридические вопросы.

Добро пожаловать в мир недвижимости KIKO for Investment and Real Estate!

 

 

 

Услуги

Продажа апартаментов от Застройщиков с без % рассрочкой платежа и с минимальным первоначальным взносом на подписание Договора купли-продажи как готовых, так и на стадии строительства. Продажа апартаментов на вторичном рынке (ресейл)
Юридическое сопровождение на всех этапах сделки.
Услуги по дизайну и меблировке квартир.

Управление недвижимостью (сдача в аренду)

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 15:19
(UTC+3:00, Africa/Cairo)
Понедельник
10:00 - 20:00
Вторник
10:00 - 20:00
Среда
10:00 - 20:00
Четверг
10:00 - 20:00
Пятница
10:00 - 20:00
Суббота
10:00 - 20:00
Воскресенье
10:00 - 20:00
Квартиры
Смотреть все 96 объектов
Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
ICONIC RESORT-новый жилой комплекс в центре Хургады в 7 минутах ходьбы от улицы Шератон! Рас…
$26,540
Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 5/5
Студия на продажу в жилом комплексе 3 Пирамиды, район Эль Ахея. Студия с площадью 48 м2, …
$17,900
Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
Просторная и светлая студия находится на третьем высоком этаже жилого комплекса Тиба Голден.…
$41,150
Кондо 1 комната в Красное Море, Египет
Кондо 1 комната
Красное Море
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2/2
Уникальный бутик-комплекс в самом центре Сахль Хашиш. Mirador Sahl Hasheesh — это уникаль…
$93,464
Дома
Смотреть все 7 объектов
Вилла 7 комнат в Хургада, Египет
Вилла 7 комнат
Хургада
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Вилла с бассейном в районе Магавиш Стильная вилла с 3 спальнями находится в районе Магави…
$240,000
Вилла 7 комнат в Al Hadaba, Египет
Вилла 7 комнат
Al Hadaba
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 413 м²
Количество этажей 2
Просторная вилла с 6 спальнями и живописным, панорамным видом на море и город расположена в …
$1,29 млн
Вилла 4 комнаты в Хургада, Египет
Вилла 4 комнаты
Хургада
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 3
Стильная вилла с бассейном расположена в районе Джамаран курорта Сахль Хашиш. Вилла имеет д…
$443,889
Вилла 3 комнаты в Хургада, Египет
Вилла 3 комнаты
Хургада
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Одноэтажная уютная вилла в комплексе с собственным пляжем в районе Эль Каусер. Общая площад…
$193,409
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Deals On Seas - عقارات عالبحر
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Год основания компании 2007
Жилая недвижимость 10 Коммерческая недвижимость 1 Краткосрочная аренда 1
Deals On Seas specializes in the management of residential, commercial and multi-family buildings, as well as the maintenance of residential and commercial real estate. We are dedicated to managing, protecting and maximizing the potential of property assets. Our mission is to manage real es…
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