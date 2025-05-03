Об агентстве

НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПОБЕРЕЖЬЕ КРАСНОГО МОРЯ C ДОХОДНОСТЬЮ ДО 40+%!

KIKO REAL ESTATE – ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР! 16 лет на рынке недвижимости Хургады и провинции Красное Море! 3.000+ успешных сделок! Работаем только с проверенными Застройщиками. Компании-партнеры проходят тщательную проверку проектной документации на каждый объект строительства. Так же в нашей базе всегда множество предложений на вторичном рынке-меблированные квартиры, готовые квартиры от Застройщика. Есть варианты, где возможна оплата в рублях РФ.

Поможем сделать правильный выбор и возьмем на себя все юридические вопросы.

Добро пожаловать в мир недвижимости KIKO for Investment and Real Estate!