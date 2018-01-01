EMR Real Estate
EMR Real Estate Investment and Consultancy - это турецкая инвестиционная компания в сфере недвижимости, которая владеет, развивает, управляет высококачественными инвестициями в недвижимость. Почти 15-летний опыт работы на международном уровне, в инвестиционных проектах в сфере недвижимости ’, продажах и маркетинге, строительстве. Выполнение проекта, а также политические и правовые практики, дал нам глубокие знания и огромный опыт, позволяющий нам профессионально помогать и обслуживать наших клиентов с нашими профессионалами в области английского, арабского, французского, фарси, азербайджанского языка. Наше видение будущего направлено на то, чтобы стать известной компанией в Турции с точки зрения недвижимости и инвестиций. Кроме того, привлечение прямых иностранных инвестиций в страну и сосредоточение внимания на надежности и инновациях. Мы полны решимости предложить лучшие услуги нашим текущим и будущим клиентам.