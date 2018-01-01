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EMR Real Estate

Турция, CUMHURİYET MAH. İZZETPAŞA SOK. NO:11/1 ŞİŞLİ/İSTANBUL
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EMR Real Estate
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2010
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
emrinvestment.com
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Описание

EMR Real Estate Investment and Consultancy - это турецкая инвестиционная компания в сфере недвижимости, которая владеет, развивает, управляет высококачественными инвестициями в недвижимость. Почти 15-летний опыт работы на международном уровне, в инвестиционных проектах в сфере недвижимости ’, продажах и маркетинге, строительстве. Выполнение проекта, а также политические и правовые практики, дал нам глубокие знания и огромный опыт, позволяющий нам профессионально помогать и обслуживать наших клиентов с нашими профессионалами в области английского, арабского, французского, фарси, азербайджанского языка. Наше видение будущего направлено на то, чтобы стать известной компанией в Турции с точки зрения недвижимости и инвестиций. Кроме того, привлечение прямых иностранных инвестиций в страну и сосредоточение внимания на надежности и инновациях. Мы полны решимости предложить лучшие услуги нашим текущим и будущим клиентам.

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Мы можем смело заверить наших клиентов в том, что в нашей компании работают лучшие сотрудники, имеющие опыт работы у самых надежных застройщиков и в самых крупных агентствах недвижимости на территории Турции. Кроме того, мы работаем только напрямую с надежными застройщиками и собственниками недвижимости, не прибегая к услугам перекупщиков и, тем самым, не начисляя дополнительных комиссионных.

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