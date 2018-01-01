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АВЕНТИН - Недвижимость Санкт-Петербурга

190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 4, Литер А, оф.501
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АВЕНТИН - Недвижимость Санкт-Петербурга
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
aventin.ru
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Описание

  • Группа компаний «АВЕНТИН» традиционно оказывает услуги в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а с недавнего времени является ведущей компанией в  Пскове, где также расположены офисы компании. В тоже время «АВЕНТИН» успешно проводит сделки по всей России и за рубежом на основании партнерских соглашений с лидирующими риэлторскими компаниями и застройщиками. 

    Наша Миссия – лидерство по качеству услуг и сервиса, поэтому основными принципами работы ГК «АВЕНТИН» являются высокое качество и индивидуальный подход к каждому клиенту. Сформировавшаяся команда профессионалов помогает как гражданам, так и юридическим лицам реализовывать самые смелые проекты и решать вопросы любой сложности.  Многолетний опыт, высокая компетентность и профессионализм специалистов – это залог успешного решения вопросов наших клиентов. 

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AWAY REALTY — ваше доверенное лицо в мире зарубежной недвижимости и инвестирования. Бутик элитной недвижимости за границей — HOMES.RU предлагает вашему вниманию объекты для инвестирования в 7 популярных европейских странах: Австрия, Германия, Испания, Италия, Португалия, Франция, Швейцария.

В базе AWAY REALTY более 10 000 актуальных предложений от собственников. За 2017-2019 год в нашей коллекции появилось несколько десятков исключительных бизнес-проектов, которые идеально дополнят ваш инвестиционный портфель!

Какие типы недвижимости мы предлагаем:

Роскошные апартаменты и квартиры. Оба варианта отлично подходят как для жизни, так и для сдачи в аренду и получения прибыли. Великолепные дома и виллы у моря, воплощающие представления об идеальной жизни. Исторические таунхаусы и особняки, впитавшие дух времени. Шикарные шале и замки для ценителей природы, горнолыжных курортов и уединенности. Современные пентхаусы в престижных высотках с изысканным видом на округу. Перспективная коммерческая недвижимость (отели, гостиницы, торговые центры и др.), которая принесет прибыль и подарит финансовую стабильность в другой стране. Лучшие земельные участки под строительство жилой и коммерческой недвижимости.
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