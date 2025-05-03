Century21vmeste

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Компания работает на рынках недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но также имеет ресурсы и партнеров с регионами России и некоторыми странами зарубежья. Все сотрудники агентства работают в сфере более 5 лет, при этом каждый специалист знает все направления сферы деятельности…
Агентство Недвижимости и Туризма "Деловой Квартал". Дочернее предприятие "Эдельвейс" - является официальным представителем крупнейших застройщиков на Северном Кипре. Мы предоставляем инвест.проекты для профессиональных инвесторов. Широкий выбор как готовых объектов, так и объектов на стадии…