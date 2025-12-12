  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Al Marmoom
  4. Nowe domy

Nowe domy w Al Marmoom, Emiraty Arabskie

Dubaj
9
Ajman
1
Abu Zabi
6
Umm Al Quwain
3
Kamienica Nima The Valley by Emaar
Kamienica Nima The Valley by Emaar
Kamienica Nima The Valley by Emaar
Kamienica Nima The Valley by Emaar
Kamienica Nima The Valley by Emaar
Kamienica Nima The Valley by Emaar
Al Marmoom, Emiraty Arabskie
od
$571,759
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Mamy przyjemność zaoferować te ekskluzywne kamienice z 3 lub 4 sypialniami o nazwie „Nima" autorstwa znanego dewelopera Emaara. Kompleksy domów Schiers położone na bujnych terenach zielonych. The Valley to malownicze nowe miasto składające się z nowoczesnych budynków mieszkalnych, w których …
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Willa Rivana The Valley by Emaar
Willa Rivana The Valley by Emaar
Willa Rivana The Valley by Emaar
Willa Rivana The Valley by Emaar
Willa Rivana The Valley by Emaar
Willa Rivana The Valley by Emaar
Al Marmoom, Emiraty Arabskie
od
$762,440
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Sprzedaż luksusowych willi zaprojektowanych na zamówienie, położonych w Palm Jebel Ali. Wyłączony z planu 2027 Willa „Cranberry Sky" część projektu Coral Villas Collection na piętrach G + 2 obejmuje 7 sypialni, bibliotekę i salon z tarasem. Nakheel to wiodący światowy programista, twor…
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Willa Alana the Valley by Emaar
Willa Alana the Valley by Emaar
Willa Alana the Valley by Emaar
Willa Alana the Valley by Emaar
Willa Alana the Valley by Emaar
Willa Alana the Valley by Emaar
Al Marmoom, Emiraty Arabskie
od
$953,050
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Mamy przyjemność zaoferować te ekskluzywne wille typu TwinVilla z 3–5 sypialniami o nazwie „Alana"; autorstwa znanego dewelopera Emaara. W Dolinie znajdują się eleganckie i ciche dzielnice otoczone przyrodą, z drogami wodnymi harmonijnie komponującymi się z miastem. Ten wspaniały kompleks of…
AG LUXURY PROPERTIES LLC
