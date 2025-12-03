  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Abu Zabi
  4. Nowe domy

Nowe domy w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

Abu Zabi
6
Ghadeer Al Tayr
3
Al Ain
1
Al Faqa
1
Willa Reem Hills Villas
Willa Reem Hills Villas
Willa Reem Hills Villas
Willa Reem Hills Villas
Willa Reem Hills Villas
Pokaż wszystko Willa Reem Hills Villas
Willa Reem Hills Villas
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$3,01M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 1 022 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Inwestuj w nieruchomości w Dubaju: rekordowe zyski i gwarantowane bezpieczeństwo! - Nie podlega podatkowi od nieruchomości i czynszowi; - Nieruchomości rosną w cenie 5-7% rocznie; - nieoprocentowana rata na okres do 3-5 lat; - Najlepsze udogodnienia w najlepszych cenach; - silna płynnoś…
Agencja
DDA Real Estate
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wieś domków Reem Hills
Wieś domków Reem Hills
Wieś domków Reem Hills
Wieś domków Reem Hills
Wieś domków Reem Hills
Wieś domków Reem Hills
Wieś domków Reem Hills
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$3,17M
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 1 068–1 163 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Reem Hills to projekt Q Properties pod parasolem Q Holding. Jest to zamknięta społeczność w naprawdę wyjątkowej lokalizacji na wyspie Reem w Abu Zabi, zaprojektowany, aby umożliwić mieszkańcom rozkoszowanie się zmysłami w wyjątkowym i luksusowym otoczeniu, zapewniając ucieczkę od presji dzis…
Agencja
Unique homes world wide properties
Willa Naseem Al Jurf Villas
Willa Naseem Al Jurf Villas
Willa Naseem Al Jurf Villas
Willa Naseem Al Jurf Villas
Willa Naseem Al Jurf Villas
Pokaż wszystko Willa Naseem Al Jurf Villas
Willa Naseem Al Jurf Villas
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
od
$1,50M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Naseem Al Jurf is an idyllic place that feels like home. A quiet haven surrounded by nature and imbued with tranquility, yet harmoniously connected to all aspects of your life. It is a secluded corner of the UAE that fosters a sense of belonging. A private paradise enriched by flowing water,…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Karon PhuketKaron Phuket
Willa Kayan Phase 2
Willa Kayan Phase 2
Willa Kayan Phase 2
Willa Kayan Phase 2
Willa Kayan Phase 2
Pokaż wszystko Willa Kayan Phase 2
Willa Kayan Phase 2
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$1,33M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Elegancka willa na luksusowym osiedlu Kayan Phase 2! Doskonała propozycja do zamieszkania i inwestycji! Wysokie przychody z wynajmu - już od 10%! Udostępnimy katalog inwestorski! Nieoprocentowane raty! Termin płatności - I kwartał. 2026 Udogodnienia: centrum społeczności, prywatna przystań…
Agencja
DDA Real Estate
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa SHA Villas
Willa SHA Villas
Willa SHA Villas
Willa SHA Villas
Willa SHA Villas
Pokaż wszystko Willa SHA Villas
Willa SHA Villas
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
od
$8,20M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
SHA Villas embody the SHA lifestyle, offering a continuous journey towards optimal health and a personal haven for seclusion, allowing you to restore your spirit and body when needed.   Here, you will discover a world of natural beauty that includes lush gardens, pristine beaches, and …
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Willa Yas Riva
Willa Yas Riva
Willa Yas Riva
Willa Yas Riva
Willa Yas Riva
Pokaż wszystko Willa Yas Riva
Willa Yas Riva
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$2,26M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
Agencja
DDA Real Estate
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Ohana by the Sea
Willa Ohana by the Sea
Willa Ohana by the Sea
Willa Ohana by the Sea
Willa Ohana by the Sea
Pokaż wszystko Willa Ohana by the Sea
Willa Ohana by the Sea
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
od
$1,97M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Willa w nowym luksusowym projekcie Ohana By The Sea w Abu Zabi na wybrzeżu Zatoki Perskiej! W pełni umeblowane! Nieoprocentowane raty! Idealne do zamieszkania i inwestycji! Termin: II kwartał 2025 Udogodnienia: śnieżnobiała prywatna plaża, na terenie własny ogród krajobrazowy, obiekty spor…
Agencja
DDA Real Estate
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Marbella
Willa Marbella
Willa Marbella
Willa Marbella
Willa Marbella
Pokaż wszystko Willa Marbella
Willa Marbella
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$1,85M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Welcome to Marbella, where you can enjoy premium living in a coastal community located in the heart of Bloom Living, a fully integrated and comprehensively equipped mixed-use complex in Zayed City, Abu Dhabi.   Inspired by Mediterranean Spanish architecture and complemented by the comf…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Willa Arabian Hills Estate
Willa Arabian Hills Estate
Willa Arabian Hills Estate
Willa Arabian Hills Estate
Willa Arabian Hills Estate
Pokaż wszystko Willa Arabian Hills Estate
Willa Arabian Hills Estate
Al Faqa, Emiraty Arabskie
od
$405,665
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Witaj w miejscu, gdzie możesz żyć życiem, o którym zawsze marzyłeś. Arabian HILLS Estate jest najbardziej pożądana społeczność w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie można zbudować swój idealny dom i rzemiosło swój idealny styl życia w tętniącej życiem społeczności zestaw z wyjątkowymi u…
Agencja
Easy Life Property
Willa Fay Al Reeman II
Willa Fay Al Reeman II
Willa Fay Al Reeman II
Willa Fay Al Reeman II
Willa Fay Al Reeman II
Pokaż wszystko Willa Fay Al Reeman II
Willa Fay Al Reeman II
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$952,740
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansow…
Agencja
DDA Real Estate
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Bloom Living Almeria
Willa Bloom Living Almeria
Willa Bloom Living Almeria
Willa Bloom Living Almeria
Willa Bloom Living Almeria
Pokaż wszystko Willa Bloom Living Almeria
Willa Bloom Living Almeria
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$1,24M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Willa w nowej luksusowej społeczności Bloom Living Almeria w Abu Zabi! Ekskluzywna infrastruktura! Wysokiej jakości wykończenia pod klucz, w pełni wykończone kuchnie i zagospodarowany teren! Świetna lokalizacja! Na życie i inwestycję! W Zjednoczonych Emiratach Arabskich znajdziemy mieszkanie…
Agencja
DDA Real Estate
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
