  2. Emiraty Arabskie
  3. Szardża (emirat)
  4. Nowe domy

Nowe domy w Szardża (emirat), Emiraty Arabskie

Sharjah
5
Al Hamriyah
1
Willa Saro 3
Willa Saro 3
Willa Saro 3
Willa Saro 3
Willa Saro 3
Willa Saro 3
Sharjah, Emiraty Arabskie
od
$1,43M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Wspaniała willa w osiedlu Saro 3, w sercu Masaar w Sharjah! Udostępnimy katalog inwestorski! Idealne do zamieszkania i pod inwestycję! Nieoprocentowane raty! Kuchnia w pełni umeblowana i wszystkie niezbędne sprzęty! Termin: II kwartał 2026 Udogodnienia: Ścieżki do joggingu i jazdy na rower…
Agencja
DDA Real Estate
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Madain Square
Willa Madain Square
Willa Madain Square
Willa Madain Square
Willa Madain Square
Willa Madain Square
Sharjah, Emiraty Arabskie
od
$661,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Wille premium na Madain Square zlokalizowane w sercu Sharjah! Najważniejszym elementem projektu jest zagospodarowanie krajobrazu rzadkimi gatunkami egzotycznych drzew z Afryki i Azji! Rozwinięta infrastruktura! Kuchnia w pełni umeblowana ze sprzętem AGD! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym op…
Agencja
DDA Real Estate
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Kamienica Saro 1
Kamienica Saro 1
Kamienica Saro 1
Kamienica Saro 1
Kamienica Saro 1
Kamienica Saro 1
Sharjah, Emiraty Arabskie
od
$698,904
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Elegancka kamienica w nowym kompleksie Saro 1 w sercu Masaar w Sharjah! Kuchnia umeblowana i niezbędny sprzęt AGD! Cudowne mieszkanie do zamieszkania i inwestycji! Udogodnienia: Ścieżki do joggingu i jazdy na rowerze, joga i medytacja, place zabaw dla dzieci, basen, sala gimnastyczna, odkry…
Agencja
DDA Real Estate
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
OneOne
Kamienica Saro 2
Kamienica Saro 2
Kamienica Saro 2
Kamienica Saro 2
Kamienica Saro 2
Kamienica Saro 2
Sharjah, Emiraty Arabskie
od
$767,671
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Elegancka kamienica w nowym kompleksie Saro 2 w sercu Masaar w Sharjah! Nieoprocentowane raty! Idealne do zamieszkania i pod inwestycję! Udostępnimy katalog inwestorski! Udogodnienia: Ścieżki do joggingu i jazdy na rowerze, joga i medytacja, place zabaw dla dzieci, basen, sala gimnastyczna,…
Agencja
DDA Real Estate
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Al Thuraya Island
Willa Al Thuraya Island
Willa Al Thuraya Island
Willa Al Thuraya Island
Willa Al Thuraya Island
Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
od
$1,06M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa w nowym projekcie Al Thuraya Island w Sharjah! Idealne do zamieszkania i pod inwestycję! Otoczony bujną zielenią! Dla miłośników spacerów i przyrody! Rozwinięta infrastruktura! Blisko plaży! Raty bez %! Willa posiada miejsca parkingowe oraz wygodny teren rekreacyjny wśród zi…
Agencja
DDA Real Estate
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Sequoia 2
Willa Sequoia 2
Willa Sequoia 2
Willa Sequoia 2
Willa Sequoia 2
Willa Sequoia 2
Sharjah, Emiraty Arabskie
od
$1,45M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Willa w wielofunkcyjnym kompleksie Sequoia 2 w Sharjah! Kuchnia umeblowana i wszystkie niezbędne sprzęty! Nieoprocentowane raty! Idealne do komfortowego mieszkania i inwestycji! Infrastruktura: strefy do jogi, ścieżki do joggingu i jazdy na rowerze, baseny odkryte, boiska sportowe, parking …
Agencja
DDA Real Estate
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
