Willa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection

NB Collection by RAK Properties - Elite Living on the Shores of Mina Al Arab.

Prywatne Rezydencje Waterfront z Architekturą ponadczasową.

4 Bedroom Villas Nether124; Handover: Q4 2026

Przegląd projektu:

The NB Collection by RAK Properties to ekskluzywna enklawa mieszkalna Ultra-luksusowych willi nabrzeża i rezydencji położonych w samym sercu Mina Al Arab, Ras Al Khaimah. Ta ograniczona edycja oferuje wzornictwo, rozległe wnętrza i wspaniałe panoramiczne widoki na Zatokę Arabską, redefiniując elegancję nabrzeża w Emiratach Północnych.

Dla tych, którzy domagają się absolutnej prywatności, przestrzeni i wyrafinowania architektonicznego, Kolekcja NB jest szczytem luksusowej ewolucji RAK - zaledwie kilka minut od przyszłego Wynn Resort & Casino i światowej klasy gościnności.

Ceny od:

4 wille sypialne ~ 527 m ² od 4.225.000 €

📆 Plan płatności: Atrakcyjne 10 / 30 / 60 lub dostosowane opcje

📅 Przekazywanie: Q4 2026

Villa Highlights:

Nowoczesna architektura ze szklanymi fasadami i pokładami nabrzeżnymi.

Prywatne ogrody, baseny i salony na dachu (wybierz jednostki).

Rozległe obszary mieszkalne, formalna jadalnia i kuchnia pokazowa.

Ensuite sypialnie z walk- w szafie.

Dostosowalne wewnętrzne i uaktualniane pakiety dostępne.

Opcjonalne pakiety mebli i smart- home.

Cechy Wspólnoty:

Bezpośredni dostęp do plaży i laguny.

Prywatne dokowanie łodzi i dostęp do przystani.

Resort-styl klub, siłownia i strefa wellness.

Parki krajobrazowe i zacienione szlaki spacerowe.

Upscale sprzedaży detalicznej, grzywny jadalnia i kawiarnie w pobliżu.

Dostęp z 24 / 7 bezpieczeństwa i concierge.

Pierwsza lokalizacja - Mina Al Arab, Ras Al Khaimah

5 min - InterContinental Mina Al Arab

10 min - Wynn Resort & Casino (Otwarcie 2027)

15 min - Al Hamra Mall, Golf Club & Schools

45 min - Dubaj przez E311 / Emirates Road

Idealne dla: