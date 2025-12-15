  1. Realting.com
Nowe domy w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie

3
Willa Naseem Al Jurf Villas
Willa Naseem Al Jurf Villas
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
od
$1,50M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Naseem Al Jurf is an idyllic place that feels like home. A quiet haven surrounded by nature and imbued with tranquility, yet harmoniously connected to all aspects of your life. It is a secluded corner of the UAE that fosters a sense of belonging. A private paradise enriched by flowing water,…
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Pro Part Недвижимость L.L.C.
English, Русский, Українська
Willa Ohana by the Sea
Willa Ohana by the Sea
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
od
$1,97M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Willa w nowym luksusowym projekcie Ohana By The Sea w Abu Zabi na wybrzeżu Zatoki Perskiej! W pełni umeblowane! Nieoprocentowane raty! Idealne do zamieszkania i inwestycji! Termin: II kwartał 2025 Udogodnienia: śnieżnobiała prywatna plaża, na terenie własny ogród krajobrazowy, obiekty spor…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa SHA Villas
Willa SHA Villas
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
od
$8,20M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
SHA Villas embody the SHA lifestyle, offering a continuous journey towards optimal health and a personal haven for seclusion, allowing you to restore your spirit and body when needed.   Here, you will discover a world of natural beauty that includes lush gardens, pristine beaches, and …
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Pro Part Недвижимость L.L.C.
English, Русский, Українська
