Willa Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions

MAG MEWS Mansions - Elevated Villa Living in MBR City, Dubaj.

Nowoczesna Architektura. Prywatność. Bezkompromisowa Jakość.

5 Bedroom Villas & Signature Mansions

Przegląd projektu:

MEWS MAG Mansions jest ultrapremium społeczności mieszkalnej w sercu Mohammed Bin Rashid City (MBR City), opracowany przez MAG Lifestyle Development - jeden z najbardziej szanowanych deweloperów ZEA. Projekt składa się z nowoczesnych willi i rezydencji, które łączą inteligentne układy, high-end wykończenia i prywatnych przestrzeni na zewnątrz dla nowoczesnego życia rodzinnego.

Ta strzeżona enklawa willowa jest otoczona parkami, butikiem, udogodnieniami wellness i ma szybki dostęp do centrum Dubaju, co czyni ją przyszłościową inwestycją i prestiżowym miejscem do życia.

Ceny i rozmiary

5 Sypialnia Mansions ~ 1440 m ² od 16.500.000 €

Przekazywanie: Q4 2026

Elastyczny plan płatności - od 20% w dół

Wzrost kapitału Strefa - najlepsza lokalizacja z silną prognozą uznania

Villa & Mansion Cechy

Sleek, minimalistyczne elewacje i podwójne sufity.

Przestronne obszary życia i jadalni z naturalnym światłem.

Prywatne windy (w rodzaju rezydencji).

Kuchnie Premium z marmurowymi blatami i urządzeniami Miele.

Master apartamenty z chodnikiem w szafie i łazienką.

Pokój pokojówki, pokój kierowcy, taras na dachu i garaż.

Ogrody krajobrazowe z prywatnymi basenami nieskończoności.

Środki wspólnotowe:

Wejście z całodobową ochroną.

Resort-styl basen i strefy rekreacyjne.

Pawilon wellness, joga na świeżym powietrzu i ścieżki joggingowe.

Boutique sprzedaży detalicznej, kawiarnie i obiektów stylu życia.

Parki rodzinne i plac zabaw dla dzieci.

Bezpośredni dostęp do Al Khail Road i Downtown.

Pierwsza lokalizacja - MBR Miasto, Dubaj:

10 min do Burj Khalifa & Dubai Mall

12 min do międzynarodowego lotniska w Dubaju

5 min do Meydan One Mall & Meydan Racecourse

Niedaleko szkoły międzynarodowe, szpitale i pola golfowe

Idealne dla: