Willa The Oasis - Address Villas

Oaza Emaara jest jednym z najbardziej zaawansowanych osiągnięć Dubaju, rozciąga się na 9,4 mln metrów kwadratowych inspirującej wspaniałości, w tym 7000 rezydencji, ekspansywne działki, panoramiczne widoki, krystalicznie czystej wody, i parki Verdant.

Projekt oferuje polecany wybór 4, 5 i 6-pokojowych luksusowych willi, z których wszystkie zostały doskonale zaprojektowane, aby sprostać każdej potrzebie i pożądania.

Adres Villas - Tierra to ekskluzywna kolekcja markowych rezydencji, gdzie krystalicznie czyste wody i tętniącej życiem zieleni otacza, przywołując resort stylu życia. Zanurz się w raju dróg wodnych, laguny i plaż, i znaleźć swoje osobiste rekolekcje w tej ekskluzywnej społeczności.



• Plaże piaszczyste

• Laguny pływalne

• Kanały wodne

Środki wspólnotowe:

Kryształowa laguna z pływającą wodą

Klub obsługiwany przez Address Hotels

Spa i zewnętrzne strefy wellness

State- of-the-art fitness i siłowni

Wiele basenów (prywatnych i społeczności)

Tor biegania i jazdy na rowerze

Parki rodzinne, ogrody tematyczne i place zabaw

Kawiarnie, znakomita jadalnia i promenada detaliczna

Usługi związane z ochroną i konsjerżem 24 / 7

Rezydenci - tylko dostęp do stref wellness i wolnego czasu

Pierwsza lokalizacja i połączenie:

15 minut do centrum Dubaju

12 minut do Dubaju Marina

10 minut do Dubai Hills Estate

20 minut do międzynarodowego lotniska w Dubaju

Bezpośredni dostęp do ulicy Al Khail Road i Sheikh Zayed Bin Hamdan

Blisko szkół międzynarodowych, opieki zdrowotnej i centrów handlowych