Abu Zabi, Emiraty Arabskie

od €901,340

Poddaj się: 2025

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Fay Al Reeman II — nowa faza społeczności na dużą skalę Fay Al Reeman z Aldar Properties, z siedzibą w Abu Zabi. Projekt, który został ogłoszony w lutym 2023 r., Był najnowszym dodatkiem do strefy wolnej Alreeman i obejmie 557 willi z 3 – 6 sypialniami o powierzchni od 304 metrów kwadratowych. od m do 495 m2. Wszystkie domy będą się składać z dwóch pięter. Należą do nich balkony, tarasy, wnętrze i na zewnątrz mejlis oraz sypialnia pokojówki. Wille są niezintegrowane — możesz je dostarczyć według własnych upodobań. Aby zapewnić mieszkańcom maksymalny komfort, zostaną oni wyposażeni w klimatyzację dzieloną DX. Na terenie społeczności mieszkańcy będą mogli korzystać z najwyższej jakości udogodnień, w tym: - zadaszone i otwarte place zabaw dla dzieci; - pokój gier; - siłownia; - basen; - miejsce do jogi na zewnątrz; - wielofunkcyjne boiska sportowe; - bieżnik i ścieżki rowerowe; - gniazdka; - szkoła; - otwarte tereny zielone; - meczet. Lokalizacja: Fay Al Reeman II znajduje się w spokojnej okolicy Al Shamkha, która jest obecnie w budowie. W przyszłości powstanie rozwinięta infrastruktura, w szczególności pierwszorzędne instytucje edukacyjne, pole golfowe itp. W ciągu 10 minut jazdy od społeczności znajdują się: - przedszkola: Przedszkole dla małych gwiazd, Przedszkole Happy Jump Al Shamkha, Przedszkole Al Jeel, Przedszkole dla misiów — Al Shamkah itp.; - Szkoły: Szkoła Al Reyada, Szkoła Al Qimma, Szkoła Mohammada Bin Al Qasima; - placówki medyczne: Centrum medyczne Sama Al Shamkha, Centrum medyczne Shamkha, Klinika projektowania dentystycznego, Centrum medyczne Healthline; - centra handlowe: AL SHAMKHA MALL, Makani Mall Al Shamkhah. Właściciele willi będą mieli łatwy dostęp do głównej autostrady emiratu szejka Maktoum Bin Rashid Road, co ułatwia dotarcie do różnych części Abu Zabi. Mieszkańcy Fay Al Reeman II będą mogli dostać się na międzynarodowe lotnisko w Abu Zabi w około 15 minut, do centrum rozrywki emiratu wyspy Yas, gdzie znajduje się tor wyścigowy Yas Marina Circuit, znane na całym świecie parki rozrywki i inne atrakcje, — w 25 minut. Centrum kulturalne stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wyspy Saadiyat, gdzie można odwiedzić Luwr Abu Zabi, znajduje się 40 minut jazdy od hotelu. Opowiemy o wszystkich zawiłościach związanych z nabywaniem nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Napisz lub zadzwoń, odpowiedz na wszystkie pytania!