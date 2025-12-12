  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Al Faqa'
  4. Nowe domy

Nowe domy w Al Faqa, Emiraty Arabskie

Dubaj
9
Ajman
1
Abu Zabi
6
Umm Al Quwain
3
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Willa Arabian Hills Estate
Willa Arabian Hills Estate
Willa Arabian Hills Estate
Willa Arabian Hills Estate
Willa Arabian Hills Estate
Pokaż wszystko Willa Arabian Hills Estate
Willa Arabian Hills Estate
Al Faqa, Emiraty Arabskie
od
$405,665
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Witaj w miejscu, gdzie możesz żyć życiem, o którym zawsze marzyłeś. Arabian HILLS Estate jest najbardziej pożądana społeczność w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie można zbudować swój idealny dom i rzemiosło swój idealny styl życia w tętniącej życiem społeczności zestaw z wyjątkowymi u…
Agencja
Easy Life Property
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się