  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Dubaj
  4. Kompleks mieszkalny House of WELL

Kompleks mieszkalny House of WELL

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$572,608
;
16
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33029
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    13

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Dom Well to dom klubu premium na Wyspach Dubaju, stworzony dla świadomego życia i absolutnego komfortu!

Dom Well to ekskluzywny projekt z Well Concept Real Estate Development, położony w prestiżowej nadmorskiej części Wysp Dubaju.

Wnętrza wykonane są w ciepłych odcieniach naturalnych z drewna, kamienia i materiałów teksturujących. Wysokie sufity, przemyślane strefy, miękkie oświetlenie i panoramiczne okna tworzą poczucie przestrzeni, czystości i naturalnego światła.

Wygody i filozofia wellness
Dom Well jest zbudowany wokół idei Clubhouse Living - łącząc wellness, społeczne i miejsca pracy pod jednym dachem.

Mieszkańcy są zaopatrywani w:
- Basen na podium ze strefami relaksu,
- obszar fitness i specjalistyczne pomieszczenia wellness,
- SPA i pokoje wypoczynkowe,
- Pokój zabaw dla dzieci,
- przykryte i otwarte salony,
- eleganckie lobby z concierge,
- systemy Smart Home,
- dwustopniowe oczyszczanie powietrza i wody,
Jest to ważna część koncepcji Well Living.

Kompleks ma na celu zrównoważenie pracy, odnowy i komfortu społecznego.

Lokalizacja i dostępność
Dom Well znajduje się w samym sercu Dubaju - obiecujący klaster nad morzem z nowymi plażami, miejscami na zakupy i jachtami.

Czas podróży do kluczowych miejsc:
- 3 minuty - Wyspy Dubaju Mall
- 5 minut - Dubai Islands Beach
- 7 minut - Dubai Islands Marina
- 15 minut - Dubai International Airport
- 20 minut - Dubai Frame,
- 25 minut - DIFC,
30 minut - Burj Khalifa / Downtown Dubai

Lokalizacja łączy w sobie prywatność wybrzeża i doskonałą dostępność transportu.

Skontaktuj się teraz, aby otrzymać prezentację Domu Well, zbadać układy i wybrać rezydencję w klubie stworzonym dla świadomego i harmonijnego życia nad morzem.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New high-rise One B Tower with a swimming pool, lounge areas and a co-working area, Al Quoz, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$3,58M
Zespół mieszkaniowy Beach Walk by Imtiaz 2
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$569,589
Zespół mieszkaniowy New residence V1VID with a swimming pool and a wellness center, JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$429,376
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Hill Views residence with a pool and tennis court near Dubai Hills Mall in Dubai Science Park/Al Barsha South area, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$220,474
Zespół mieszkaniowy New project Aark Terraces with a swimming pool and an underground parking, Dubai Land Residential Complex, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$269,467
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny House of WELL
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$572,608
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New District One Naya Residences with swimming pools, a lagoon and an interactive fountain, District One, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New District One Naya Residences with swimming pools, a lagoon and an interactive fountain, District One, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New District One Naya Residences with swimming pools, a lagoon and an interactive fountain, District One, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New District One Naya Residences with swimming pools, a lagoon and an interactive fountain, District One, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New District One Naya Residences with swimming pools, a lagoon and an interactive fountain, District One, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New District One Naya Residences with swimming pools, a lagoon and an interactive fountain, District One, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New District One Naya Residences with swimming pools, a lagoon and an interactive fountain, District One, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$460,448
Okręg One Naya Mieszkańcy to przestrzeń pełna światła. energii i inspiracji. Ta społeczność, stworzona dla właściwego odpoczynku, aktywnego stylu życia i komfortu. Oaza zieleni i spokoju, otoczona dynamicznym megapolisem, oferuje odosobnione aleje spacerowe, przestronne parki i wyposażone ob…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Modern residence Loreto with gardens and a restaurant close to golf club, Damac Hills, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Modern residence Loreto with gardens and a restaurant close to golf club, Damac Hills, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$848,253
Oferujemy apartamenty i domy z różnymi układami. Apartamenty oferują malownicze widoki.W rezydencji znajdują się ogrody ogrodnicze, sauna i łaźnia parowa, basen, plac zabaw dla dzieci, restauracja, parking, kino.Wyposażenie i wyposażenie w domu Okna podłogoweKlimatyzacjaBudowa szafKorzyści R…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Cozy residential complex Trafford Residences with a wide range of amenities in Dubai South area, UAE
Zespół mieszkaniowy Cozy residential complex Trafford Residences with a wide range of amenities in Dubai South area, UAE
Zespół mieszkaniowy Cozy residential complex Trafford Residences with a wide range of amenities in Dubai South area, UAE
Zespół mieszkaniowy Cozy residential complex Trafford Residences with a wide range of amenities in Dubai South area, UAE
Zespół mieszkaniowy Cozy residential complex Trafford Residences with a wide range of amenities in Dubai South area, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$392,735
Witamy w Trafford Mieszkańcy, miejsce, gdzie nowoczesność i komfort łączą się w jedną harmonię. Ten prestiżowy projekt mieszkaniowy znajduje się w samym sercu Dubaju Południowego. Budynek kompleksu zachwyca architekturą i oferuje mieszkańcom luksusową i wygodną przestrzeń życiową. Każdy kąt …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje