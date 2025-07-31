Kompleks mieszkalny House of WELL

Dom Well to dom klubu premium na Wyspach Dubaju, stworzony dla świadomego życia i absolutnego komfortu!
Dom Well to ekskluzywny projekt z Well Concept Real Estate Development, położony w prestiżowej nadmorskiej części Wysp Dubaju.
Wnętrza wykonane są w ciepłych odcieniach naturalnych z drewna, kamienia i materiałów teksturujących. Wysokie sufity, przemyślane strefy, miękkie oświetlenie i panoramiczne okna tworzą poczucie przestrzeni, czystości i naturalnego światła.
Wygody i filozofia wellness
Dom Well jest zbudowany wokół idei Clubhouse Living - łącząc wellness, społeczne i miejsca pracy pod jednym dachem.
Mieszkańcy są zaopatrywani w:
- Basen na podium ze strefami relaksu,
- obszar fitness i specjalistyczne pomieszczenia wellness,
- SPA i pokoje wypoczynkowe,
- Pokój zabaw dla dzieci,
- przykryte i otwarte salony,
- eleganckie lobby z concierge,
- systemy Smart Home,
- dwustopniowe oczyszczanie powietrza i wody,
Jest to ważna część koncepcji Well Living.
Kompleks ma na celu zrównoważenie pracy, odnowy i komfortu społecznego.
Lokalizacja i dostępność
Dom Well znajduje się w samym sercu Dubaju - obiecujący klaster nad morzem z nowymi plażami, miejscami na zakupy i jachtami.
Czas podróży do kluczowych miejsc:
- 3 minuty - Wyspy Dubaju Mall
- 5 minut - Dubai Islands Beach
- 7 minut - Dubai Islands Marina
- 15 minut - Dubai International Airport
- 20 minut - Dubai Frame,
- 25 minut - DIFC,
30 minut - Burj Khalifa / Downtown Dubai
Lokalizacja łączy w sobie prywatność wybrzeża i doskonałą dostępność transportu.
Skontaktuj się teraz, aby otrzymać prezentację Domu Well, zbadać układy i wybrać rezydencję w klubie stworzonym dla świadomego i harmonijnego życia nad morzem.