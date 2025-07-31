Kompleks mieszkalny House of WELL

Dom Well to dom klubu premium na Wyspach Dubaju, stworzony dla świadomego życia i absolutnego komfortu!



Dom Well to ekskluzywny projekt z Well Concept Real Estate Development, położony w prestiżowej nadmorskiej części Wysp Dubaju.



Wnętrza wykonane są w ciepłych odcieniach naturalnych z drewna, kamienia i materiałów teksturujących. Wysokie sufity, przemyślane strefy, miękkie oświetlenie i panoramiczne okna tworzą poczucie przestrzeni, czystości i naturalnego światła.



Wygody i filozofia wellness

Dom Well jest zbudowany wokół idei Clubhouse Living - łącząc wellness, społeczne i miejsca pracy pod jednym dachem.



Mieszkańcy są zaopatrywani w:

- Basen na podium ze strefami relaksu,

- obszar fitness i specjalistyczne pomieszczenia wellness,

- SPA i pokoje wypoczynkowe,

- Pokój zabaw dla dzieci,

- przykryte i otwarte salony,

- eleganckie lobby z concierge,

- systemy Smart Home,

- dwustopniowe oczyszczanie powietrza i wody,

Jest to ważna część koncepcji Well Living.



Kompleks ma na celu zrównoważenie pracy, odnowy i komfortu społecznego.



Lokalizacja i dostępność

Dom Well znajduje się w samym sercu Dubaju - obiecujący klaster nad morzem z nowymi plażami, miejscami na zakupy i jachtami.



Czas podróży do kluczowych miejsc:

- 3 minuty - Wyspy Dubaju Mall

- 5 minut - Dubai Islands Beach

- 7 minut - Dubai Islands Marina

- 15 minut - Dubai International Airport

- 20 minut - Dubai Frame,

- 25 minut - DIFC,

30 minut - Burj Khalifa / Downtown Dubai



Lokalizacja łączy w sobie prywatność wybrzeża i doskonałą dostępność transportu.



Skontaktuj się teraz, aby otrzymać prezentację Domu Well, zbadać układy i wybrać rezydencję w klubie stworzonym dla świadomego i harmonijnego życia nad morzem.