Kompleks mieszkalny New complex of furnished apartments Sea Legend One within a 4-minute walk from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE

Legenda morska Jeden otwiera nowy rozdział życia przybrzeżnego na Wyspach Dubaju, gdzie okna wychodzą tylko na spokojną zatokę i żaglowców na horyzoncie. Kompleks składa się z 11 pięter mieszkalnych, z których każda składa się z 6 mieszkań. W pełni umeblowane apartamenty z 1-3 sypialniami są dostępne.

Przestrzenie wewnętrzne są rozważane do ostatniego szczegółu: 3 -meter- wysokie sufity i panoramiczne szyby z powłoką lustrzaną wypełniają pomieszczenia z miękkim naturalnym światłem i ochrony przed ciepłem w południe, i kwarc i marmurowe blaty, Hansgrohe i Villeroy & Boch sanitarne, bezhałasowy system klimatyzacji Daiking i inteligentny dom są już wliczone w cenę. Kuchnie wyposażone są w urządzenia Siemens - od lodówki z generatorem lodu do budynku w zmywarce i kuchenki gazowej z piekarnikiem - przeprowadzka do domu staje się przyjemną formalnością: Wystarczy, by zabrać twoje ulubione książki i ubrania.

Jest basen na dachu, gdzie woda jest jak mieszanka z linią brzegową. W pobliżu znajduje się kompleks spa z jacuzzi, sauną i hamem. I można spędzić wieczory w zachwycającym towarzystwie tych bliskich z pełnym smakiem grilla. Dla dzieci znajduje się płytki basen i ekologiczny plac zabaw wykonany z naturalnych materiałów, a następnie rodzice mogą przejść do sportu w centrum fitness z sprzętem Technogim lub zrobić rodzinny pokaz filmu na zewnątrz. Można jechać do domu samochodem elektrycznym i podłączyć go natychmiast do stacji ładowania, przejść przez przestronne lobby z marmurem wykończenia i dzielnicy biznesowej.

Ułatwienia:

panoramiczny basen na dachu z widokiem na morze

spa, jacuzzi i sauna

grill

Basen dla dzieci

ekologiczny plac zabaw dla dzieci

centrum fitness z wyposażeniem Technohim

kino zewnętrzne

Stacje ładowania samochodów elektrycznych

Zakończenie - 2. kwartał 2027 r.

Plan płatności: 60 / 40

Wyposażenie i wyposażenie w domu

W pełni umeblowane urządzenia, urządzenia kuchenne Siemens.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Kompleks znajduje się w samym sercu Dubaju - nowego celu przybrzeżnego zaledwie kilka minut od centrum miasta. Otoczony plażami, parkami i tętniącym życiem nabrzeżnym oferuje równowagę spokoju i wygody. Z łatwym dostępem do centrum Dubaju, lotniska, stacji metra i kluczowych atrakcji, wszystko, czego potrzebujesz jest w zasięgu ręki. Projekt zapewnia doskonałą dostępność do najważniejszych celów biznesowych, kulturalnych i rekreacyjnych miasta.