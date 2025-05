Kompleks mieszkalny Apartments in the new Park Meadows residence with a swimming pool and parks in the heart of Dubailand area, Dubai

Park Meadows wznosi się w samym sercu Dubaju, otoczony bujną zielenią i cichymi kanałami wodnymi. To nowoczesny 17-piętrowy kompleks mieszkalny, w tym 205 luksusowych rezydencji. Każdy róg jest nasycony spokojem, gdzie nowoczesny komfort łączy się z naturalnym pięknem. Przestronne apartamenty z nowoczesnym wykończeniem, centrum fitness z sauną i łaźnią parową, przytulny salon, plac zabaw dla dzieci - wszystko to tworzą warunki dla aktywnego i szczęśliwego życia. Studio i apartamenty z 1-2 sypialniami są dostępne.

Przemyślany projekt bezproblemowo pary z otaczającej przyrody i odwraca głowy. Zielone obszary tworzą pacyficzną atmosferę, inspirującą do relaksu i odmłodzenia. Twoja sypialnia stanie się twoim własnym rekolekcją, a salon - miejscem do komunikacji z bliskimi. Wyobraź sobie, jak miło jest zrelaksować się przy basenie i spędzić wieczór z ukochanymi w środku ogrodów krajobrazu. Dla miłośników przygód na świeżym powietrzu znajduje się nowoczesne centrum fitness, oferujące wszystko, co niezbędne do treningu, w tym nowoczesny sprzęt i przytulne obszary jogi. Po sporcie, można zafundować sobie luksusową saunę i łaźnię parową, która stanie się idealnym sposobem na zmniejszenie stresu i ładowania baterii po pracowitym dniu. Place zabaw dla dzieci, przytulne salony i klub towarzyski zapewnią możliwość spędzenia czasu z rodziną i nowych przyjaciół. Będziesz w stanie stworzyć cenne momenty tutaj - od spokojnej rodzinnej kolacji do wesołych spotkań z przyjaciółmi w malowniczych salonach.

Korzyści

basen

sala gimnastyczna

centrum fitness

bezpieczeństwo wokół zegara

parki i liczne tereny zielone

place zabaw dla dzieci

urządzone apartamenty (opcjonalne dodatkowe)

Zakończenie - 1. kwartał 2028 r.

Dodatkowe możliwości

Z sprzętem kuchennym i w szafie.

Istnieje możliwość w pełni umeblowane apartamenty.

Wyposażenie i wyposażenie w domu

Twój dom w Park Meadows będzie wyposażony we wszystko, co konieczne. Apartamenty są dostarczane z urządzeń kuchennych i dużej szafy wyposażone. Istnieje również możliwość wyboru w pełni umeblowanej opcji. Wyobraź sobie: eleganckie żaluzje, przytulne łóżko, nowoczesną lodówkę LG lub Samsung, stylową sofę i stół jadalny, gdzie można zebrać się z rodziną i przyjaciółmi. W pokojach znajduje się telewizor oraz wszystkie niezbędne urządzenia (kuchenka, kuchenka mikrofalowa, pralka). I wszystko to pasuje do systemu "Smart Home", co sprawia, że twoje życie jest jeszcze bardziej wygodne.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Dogodna lokalizacja kompleksu zapewnia łatwy dostęp do głównych atrakcji Dubaju: centrów handlowych, instytucji edukacyjnych, centrów rozrywki. Bezpośrednie połączenie z głównymi autostradami, takimi jak Emiraty i Al Ain, sprawia, że podróżowanie po mieście jest łatwe i wygodne, a także oferuje wygodne połączenie z szeroką gamą miejsc w mieście i poza jego granicami: