Nazilli, Turcja

od €39,000

Poddaj się: 2023

Niedrogie nowoczesne mieszkanie z 1 i 2 łóżkami na sprzedaż w Aydin z gwarantowanym dochodem z czynszu – Okazja Nieruchomość inwestycyjna w Turcji. Nieruchomość inwestycyjna w przystępnej cenie z dochodem z wynajmu... Oszałamiające nieruchomości Aydin na sprzedaż – Luksusowe apartamenty na Morzu Egejskim z widokiem na miasto. Wynajem gwarantowanych mieszkań w centrum miasta. ZAKOŃCZENIE Z GRUDNIA 2023 R. Zespół Turkish Home Office z przyjemnością oferuje na sprzedaż te nowoczesne mieszkania w Aydin, znajduje się kilka minut jazdy od Univercity i 90 minut jazdy od lotniska Izmir w dzielnicy Aydin na tureckim wybrzeżu Aegan. Atrakcyjne ceny i wiele inwestycji, zapewniające luksusowe domy rosnącej populacji i licznym zagranicznym inwestorom. Centra handlowe, uniwersytety i wiele innych obiektów w regionie pozwalają uzyskać zwrot z inwestycji w bardzo krótkim czasie przy wysokich i gwarantowanych dochodach z wynajmu. Ceny nieruchomości w Aydin są nadal niższe niż po drugiej stronie wybrzeża Morza Egejskiego. Ten stylowy apartament na sprzedaż w Aydin znajduje się zaledwie 3 km od Univercity i portu handlowego Adnan Menderes, 90 minut jazdy od lotniska w Izmirze i około 1 godziny jazdy od Kusadasi. Jest to obszar, który oferuje wiele codziennych udogodnień przez cały rok życia w mieście, z wieloma sklepami i supermarketami, aptekami i ośrodkami medycznymi, szkołami dla wszystkich grup wiekowych, bankami, urzędy pocztowe i różne opcje gastronomiczne / socjalne, do których można dojść pieszo. Nowoczesny kompleks w budowie zostanie ukończony pod koniec grudnia 2023 r., Siedząc na prywatnym terenie przez wiodącego i niezawodnego dewelopera Aydin. Składa się z jednego nowoczesnego bloku mieszkalnego o 3 piętrach, oferującego 23 domy. Apartamenty z 1 sypialnią i dwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami. Wszystkie spełniają najnowsze tureckie przepisy rządowe dotyczące bezpieczeństwa i izolacji wszystkich nowo wybudowanych domów. Deweloper zapewnia, że wszystkie domy zostały wykończone na wysokim poziomie. Dzielnica mieszkalna jest otoczona murem i zamknięta. Oferuje bezpieczne lobby wejściowe ze schodami i windami, aby uzyskać dostęp do wszystkich pięter. Domy są wyposażone w stalowe drzwi i połączone z drzwiami holu za pomocą domofonu wideo. Wszystkie plany pięter oferują przestronne salony na otwartym planie, w pełni wyposażoną nowoczesną kuchnię z dużą ilością szafek, wysokiej jakości blaty i wszystkie zainstalowane z niezbędnymi wbudowanymi artykułami AGD – Piekarnik, płyta grzejna i wentylator wyciągowy. Okna z podwójnymi szybami od podłogi do sufitu i drzwi tarasowe zapewniają wszystkim pokojom dużo naturalnego światła dziennego; niektóre z balkonów, z których roztacza się piękny widok na przyrodę lub miasto, w zależności od wybranego mieszkania i poziomu podłogi. Łazienki są w pełni wyłożone kafelkami od podłogi do sufitu i wyposażone w nowoczesne wyposażenie. W każdym domu znajduje się pełny system centralnego ogrzewania gazowego, a wszystkie pokoje będą miały infrastrukturę do klimatyzacji za dodatkową opłatą. Apartamenty z 1 sypialnią od € 39 000 Dwupoziomowe penthouse z 2 sypialniami od € 75 000 Podsumowując, te piękne apartamenty z widokiem na miasto będą idealne do regularnych wizyt w mieście, całorocznych domów lub doskonałych inwestycji w Aydin. Położony w niewielkiej odległości od centrum miasta, shapping hall, oferujący wiele lokalnych udogodnień, dostępne połączenia z miastem i lotniskiem, udogodnienia na miejscu oraz widok na miasto, z którego można uzyskać wysoki roczny dochód z wynajmu. Możemy zapewnić dotowaną wycieczkę inspekcyjną dla każdego, kto jest poważnie zainteresowany zakupem nieruchomości w regionach, w których sprzedajemy nieruchomości… Ze wspaniałym klimatem, gościnnymi ludźmi i wspaniałymi nieruchomościami Turcja musi być Twoim pierwszym wyborem dla Twojego domu na słońcu. Chociaż możesz przeglądać nieruchomości w naszej witrynie internetowej i pakietach informacyjnych, nic nie można porównać do jakości i stylu życia, w które kupujesz. Ogólnie rzecz biorąc, wyprawa inspekcyjna trwa 3 lub 4 dni, co zwykle jest wystarczająco długie, aby jeden z naszych oddanych doradców poprowadził cię przez cały proces, od przeglądania nieruchomości po pomoc w zakresie legalności. Będziemy tam, aby powitać cię z lotniska, dopóki nie wyjdziesz. Twoje wizyty kontrolne są w pełni eskortowane i jesteśmy dumni z opieki nad naszymi klientami. Aby zobaczyć, co ten kraj ma do zaoferowania, zarezerwuj podróż inspekcyjną za pośrednictwem jednego z naszych doradców. ABY ZARZĄDZAĆ WIDOKIEM NA TĄ NIERUCHOMOŚĆ I INNE OPCJE NIERUCHOMOŚCI, ZADZWOŃ DO NAS TERAZ