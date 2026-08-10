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Penthouse na Sprzedaż w Antalya, Turcja

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Alanya
24
Muratpasa
305
Aksu
13
Konyaalti
33
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511 obiektów total found
Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 5
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty w Kompleksie z Udogodnieniami Blisko Plaży w Kestel, Alan…
$541,404
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty w Alanya Mahmutlar w Kompleksie 4 Bloków z Pełnymi Udogod…
$212,136
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Penthouse 3 pokoi w Aksu, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartament z 2 Sypialniami, Widokiem na Morze i Balkonem w Altıntaş, Aksu, Antalya Apartamen…
$146,120
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Apartamenty na Sprzedaż 800 m od Plaży w Alanyi, Kestel Alanya, jako jeden z wiodących ośrod…
$374,938
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Nieruchomości na Sprzedaż w Kompleksie z Koncepcją Hotelu Pięciogwiazdkowego w Alanyi, w Dem…
$264,186
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 5
Stylowe Apartamenty w Projekcie Koncepcyjnym Hotelu w Alanyi Oba Stylowe apartamenty położon…
$302,314
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Penthouse 4 pokoi w Oba, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Oba, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 4/5
Dwupoziomowy apartament 3 + 1 w Oba Gol district, Alanya - odpowiednie do uzyskania zezwolen…
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Agencja
Alanya-home
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Türkçe
Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 4/4
Nieruchomości w Kompleksie z Udogodnieniami Społecznymi w Pobliżu Plaży w Kestel w Alanyi Dz…
$389,282
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Nowa Nieruchomość w Centralnej Lokalizacji Blisko Morza w Alanyi Avsallar stało się popularn…
$290,043
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Penthouse 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto i Morze w Jednobudynkowym Kompleksie w Alanyi…
$626,183
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 12
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie o Koncepcji Hotelu Pięciogwiazdkowego w Alanyi,…
$245,816
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Penthouse 3 pokoi w Oba, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Oba, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 4/4
Kompleks znajduje się w dzielnicy Alanya / Oba. Kompleks zakończony w 2022 roku znajduje się…
$159,447
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Penthouse 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 243 m²
Piętro 4/4
Apartamenty w Kompleksie przy Plaży z Basenem w Antalii Konyaaltı Te stylowe apartamenty mie…
$737,596
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 9
Nowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Pobliżu Plaży w Mahmutlar w Alanyi Nowa nieruchomość…
$183,291
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowe Mieszkania z Widokiem na Miasto Blisko Plaży w Alanyi Mahmutlar Alanya jest bardzo popu…
$207,983
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Apartamenty z Widokiem na Miasto i Naturę na Sprzedaż w Alanyi Demirtaş w Kompleksie z Jedny…
$226,764
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Apartamenty w Kompleksie Blisko Morza w Centrum Alanyi Alanya to jeden z najpopularniejszych…
$403,984
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Penthouse 3 pokoi w Kestel, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 1/6
Dla obywatelstwa Co dostajesz: Nowy projekt premium na banki w dzielnicy Kestel. Na budowi…
$498,796
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Mieszkania z Instalacją Gazu Ziemnego w Pobliżu Komunikacji Publicznej w Sarısu, Konyaaltı M…
$276,310
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 271 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Jednoblokowym Kompleksie w Alanyi Uznana za jedną z najbar…
$1,03M
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Penthouse 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Nieruchomości z Widokiem na Miasto w Pobliżu Morza w Alanyi Mahmutlar Mahmutlar to znany obs…
$207,795
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 11
Mieszkania z Widokiem na Morze i Systemami Inteligentnego Domu w Alanyi Eleganckie mieszkan…
$784,519
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Penthouse 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 238 m²
Mieszkania nad Morzem w Kompleksie Hotelowym z Architekturą w Stylu Hollywood w Alanyi Keste…
$749,663
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Penthouse 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 13
Apartament na Sprzedaż w Kompleksie z Dostępem do Prywatnej Plaży w Mahmutlar, Alanya Położo…
$455,784
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Luksusowe Apartamenty w Kompleksie Hotelowym w Payallar Apartamenty zlokalizowane są w dziel…
$220,493
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Mieszkania nad Morzem w Kompleksie w Alanyi Mahmutlar Mahmutlar jest znany jako najpopularni…
$599,408
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Alanyi, Turcja Apartame…
$336,822
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Umeblowany Apartament 750 m od Plaży w Kestel, Alanya Wpełni umeblowany apartament położony …
$406,123
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Penthouse 2 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Ten przestronny dwupokojowy apartament znajduje się w samym sercu dzielnicy Kleopatra Alanya…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 4/4
Mieszkania z Widokiem na Morze z Udogodnieniami Pięciogwiazdkowego Hotelu w Alanyi Kargıcak …
$378,140
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Parametry nieruchomości w Antalya, Turcja

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