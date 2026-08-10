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Sklepy na sprzedaż w Antalya, Turcja

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8
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22 obiekty total found
Sklep 227 m² w Muratpasa, Turcja
Sklep 227 m²
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 227 m²
Nieruchomości Komercyjne na Sprzedaż w Centralnej Części Alanyi Alanya, wyjątkowe miejsce na…
$937,891
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Sklep 577 m² w Aksu, Turcja
Sklep 577 m²
Aksu, Turcja
Powierzchnia 577 m²
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomość Komercyjna w Projekcie Viva Defne z Dużymi Powierzchniami Użytkowymi w Antalya …
$2,53M
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Sklep 120 m² w Muratpasa, Turcja
Sklep 120 m²
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 120 m²
$24,76M
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TekceTekce
Sklep 275 m² w Aksu, Turcja
Sklep 275 m²
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 275 m²
Liczba kondygnacji 3
Sklepy Trzypiętrowe w Ramach Unikalnego Projektu w Antalya Aksu Sklepy znajdują się w Aksu, …
$906,535
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Sklep 579 m² w Kepez, Turcja
Sklep 579 m²
Kepez, Turcja
Powierzchnia 579 m²
Lokale Handlowe z Wysokim Potencjałem Dochodu z Najmu w Antalya Kepez Położone w rejonie Yen…
$828,929
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Sklep 39 m² w Muratpasa, Turcja
Sklep 39 m²
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 39 m²
$2,56M
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Sklep 339 m² w Serik, Turcja
Sklep 339 m²
Serik, Turcja
Powierzchnia 339 m²
$14,53M
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Sklep 337 m² w Muratpasa, Turcja
Sklep 337 m²
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 337 m²
Nieruchomości Komercyjne z Widokiem na Miasto w Centrum Biznesowym w Oba, Alanya Oba, położo…
$1,43M
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Sklep 1 500 m² w Muratpasa, Turcja
Sklep 1 500 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 1 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Lokale Użytkowe na Sprzedaż w Prestiżowej Lokalizacji w Şirinyalı, Antalya Trzy lokale użytk…
$1,99M
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Sklep 900 m² w Kestel, Turcja
Sklep 900 m²
Kestel, Turcja
Powierzchnia 900 m²
Sklep Zlokalizowany przy Plaży w Alanyi Kestel Kestel wyróżnia się bliskością codziennych ud…
$2,58M
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Sklep 165 m² w Aksu, Turcja
Sklep 165 m²
Aksu, Turcja
Powierzchnia 165 m²
$19,53M
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Sklep 92 m² w Muratpasa, Turcja
Sklep 92 m²
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 92 m²
Biura i Lokale Usługowe w Odległości Spaceru od Plaży w Avsallar, Alanya Avsallar, dzielnica…
$651,905
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Sklep 200 m² w Kepez, Turcja
Sklep 200 m²
Kepez, Turcja
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Lokale Handlowe Odpowiednie do Długoterminowego Użytkowania przy Ruchliwej Głównej Ulicy w K…
$742,221
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Sklep 600 m² w Kepez, Turcja
Sklep 600 m²
Kepez, Turcja
Powierzchnia 600 m²
$25,52M
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Sklep 194 m² w Kepez, Turcja
Sklep 194 m²
Kepez, Turcja
Powierzchnia 194 m²
Lokal Handlowy o Wysokim Potencjale Najmu w Kepez, Antalya Dzielnica Güneş, położona w antal…
$181,788
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Sklep 300 m² w Muratpasa, Turcja
Sklep 300 m²
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 300 m²
Zupełnie Nowe Mieszkania w Centralnej Lokalizacji w Alanyi Antalya Alanya od wielu lat jest…
$1,14M
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Sklep 120 m² w Muratpasa, Turcja
Sklep 120 m²
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 120 m²
$5,17M
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Sklep 500 m² w Alanya, Turcja
Sklep 500 m²
Alanya, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 500 m²
Nieruchomości Komercyjne na Sprzedaż przy Obwodnicy w Alanyi Oba Alanya, centrum wakacyjne w…
$608,916
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Sklep w Kargicak, Turcja
Sklep
Kargicak, Turcja
Liczba kondygnacji 5
We would like to announce that our project is suitable for acquiring TURKISH CITIZENSHIP thr…
$607,364
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Sklep w Mahmutlar, Turcja
Sklep
Mahmutlar, Turcja
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 12
# INFORMACJE O KONSTRUKCJI - DATA ROZPOCZĘCIA: 20.05.2021 - OSTATECZNY TERMIN REALIZACJI: …
$212,548
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Sklep 63 m² w Alanya, Turcja
Sklep 63 m²
Alanya, Turcja
Powierzchnia 63 m²
Położony pośród historycznego uroku Alanyi, Alanya Center Shop jest świadectwem połączenia t…
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Sklep 200 m² w Mahmutlar, Turcja
Sklep 200 m²
Mahmutlar, Turcja
Powierzchnia 200 m²
Kargıcak, urokliwy region w Alanyi w Turcji, oferuje atrakcyjną okazję inwestycyjną. Dzięki …
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Typy nieruchomości w Antalya.

nieruchomości komercyjne
hotele
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
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