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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Antalya, Turcja

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Alanya
256
Muratpasa
1812
Aksu
467
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796 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 7
Mieszkanie z Widokiem na Góry i Morze w Kompleksie z Trzema Blokami w Alanyi Alanya to jedna…
$147,601
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Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 5
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty w Kompleksie z Udogodnieniami Blisko Plaży w Kestel, Alan…
$183,156
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 5
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty w Kompleksie z Udogodnieniami Blisko Plaży w Kestel, Alan…
$541,404
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty w Alanya Mahmutlar w Kompleksie 4 Bloków z Pełnymi Udogod…
$212,136
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Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Komfortowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Alanyi Payallar Payallar, jedno z centrów atrak…
$118,786
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Penthouse 3 pokoi w Aksu, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartament z 2 Sypialniami, Widokiem na Morze i Balkonem w Altıntaş, Aksu, Antalya Apartamen…
$146,120
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Apartamenty na Sprzedaż 800 m od Plaży w Alanyi, Kestel Alanya, jako jeden z wiodących ośrod…
$374,938
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Nieruchomości na Sprzedaż w Kompleksie z Koncepcją Hotelu Pięciogwiazdkowego w Alanyi, w Dem…
$264,186
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 5
Stylowe Apartamenty w Projekcie Koncepcyjnym Hotelu w Alanyi Oba Stylowe apartamenty położon…
$302,314
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Mieszkanie 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
Stylowe Apartamenty w Kompleksie 400 m od Wybrzeża w Alanyi, Antalya Alanya, położona we wsc…
$635,979
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Mieszkanie 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Przestronne Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Pełnym Wyposażeniem w Alanyi Ob…
$432,619
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 4/4
Nieruchomości w Kompleksie z Udogodnieniami Społecznymi w Pobliżu Plaży w Kestel w Alanyi Dz…
$389,282
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Mieszkanie 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Zupełnie Nowa Nieruchomość Blisko Morza w Centrum Alanyi Zupełnie nowa nieruchomość na sprze…
$350,012
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Nowa Nieruchomość w Centralnej Lokalizacji Blisko Morza w Alanyi Avsallar stało się popularn…
$290,043
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Penthouse 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto i Morze w Jednobudynkowym Kompleksie w Alanyi…
$626,183
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 12
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie o Koncepcji Hotelu Pięciogwiazdkowego w Alanyi,…
$245,816
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Mieszkanie 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Stylowe Apartamenty na Sprzedaż w Centralnie Położonym Kompleksie w Mahmutlar w Alanyi Mahmu…
$126,685
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Mieszkanie 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 183 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty w Kompleksie w Alanyi w Koncepcji Pięciogwiazdkowego Hotelu Luksusowy projekt zn…
$458,821
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Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 9
Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Bliskiej Odległości od Plaży w Alanyi Oba Nowe apartam…
$204,622
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Mieszkanie 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Dwupoziomowy Apartament z Widokiem na Morze i Miasto, w Otoczeniu Natury w Alanyi Kargıcak A…
$348,106
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Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry w Rozległym Kompleksie w Alanya Mahmutlar Apartamenty…
$110,234
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Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/9
Nieruchomości na Sprzedaż w Strzeżonym Kompleksie w Centrum Alanyi, w Pobliżu Udogodnień Now…
$205,111
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Mieszkanie 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 9
Mieszkania z Widokiem na Morze w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami Społecznymi w Alanyi D…
$169,516
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Mieszkanie 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 10
Stylowe Nieruchomości w Kompleksie z Udogodnieniami Społecznymi w Alanyi Nieruchomości na sp…
$553,267
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 9
Nowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Pobliżu Plaży w Mahmutlar w Alanyi Nowa nieruchomość…
$183,291
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Apartamenty z Widokiem na Miasto i Naturę na Sprzedaż w Alanyi Demirtaş w Kompleksie z Jedny…
$226,764
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Nieruchomość z Widokiem na Morze w Jednoblokowym Kompleksie w Alanya Mahmutlar Mahmutlar, je…
$89,804
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 271 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Jednoblokowym Kompleksie w Alanyi Uznana za jedną z najbar…
$1,03M
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Penthouse 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Nieruchomości z Widokiem na Miasto w Pobliżu Morza w Alanyi Mahmutlar Mahmutlar to znany obs…
$207,795
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 11
Mieszkania z Widokiem na Morze i Systemami Inteligentnego Domu w Alanyi Eleganckie mieszkan…
$784,519
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Typy nieruchomości w Antalya.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Antalya, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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