  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Maltepe
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe

Maltepe, Turcja
od
$582,728
;
20
Zostawić wniosek
ID: 27693
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Maltepe

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    14

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie w Odległości Spaceru od Metra w Maltepe

Maltepe, położone po azjatyckiej stronie Stambułu, to nadmorska dzielnica znana z zapierających dech w piersiach widoków na morze i Wyspy Książąt, które można podziwiać z wielu części tego obszaru. Dzielnica oferuje aktywny i przyjemny styl życia, z alejkami spacerowymi wzdłuż wybrzeża, parkami, miejscami koncertowymi i eventowymi, a także centrami handlowymi i rozrywkowymi. Jego lokalizacja wyróżnia się bliskością stacji kolejowej Marmaray, stacji metra, terminalu promowego oraz lotniska, a także malowniczymi trasami nadmorskimi i terenami zielonymi.

Apartamenty na sprzedaż w Stambule, Maltepe, znajdują się 50 metrów od najbliższego sklepu, 350 metrów od stacji metra, 1 km od stacji kolejowej Marmaray i centrów handlowych, 1 km od centrum handlowego Maltepe Piazza, 16 km od Tunelu Eurazjatyckiego, 18 km od Mostu Męczenników 15 Lipca oraz 23 km od międzynarodowego lotniska Sabiha Gökçen.

Projekt składa się z 5 bloków, w których znajduje się łącznie 458 apartamentów. Oferuje on wiele udogodnień, takich jak parkingi wewnętrzne i zewnętrzne, baseny, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, systemy energii słonecznej, alejki spacerowe, saunę, łaźnię turecką, kawiarnię, plac zabaw dla dzieci, klub społeczny, wspólny ogród, kort tenisowy, recepcję, boisko do koszykówki, kort do squasha, concierge, usługi ochrony oraz kamery bezpieczeństwa.

Apartamenty są wyposażone w wbudowany zestaw kuchenny, zaawansowane systemy oczyszczania wody, wannę, pralnię, kabinę prysznicową, garderobę, łazienkę en-suite, system smart home, okna PVC, balkon, taras, centralny system telewizji satelitarnej, nowoczesną łazienkę w stylu Hilton oraz stalowe drzwi frontowe.


IST-01687

Lokalizacja na mapie

Maltepe, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turcja
od
$284,524
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a garden ina prestigious area, Antalya, Turkey
Aksu, Turcja
od
$203,918
Apartamentowiec Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya
Muratpasa, Turcja
od
$760,489
Zespół mieszkaniowy Apartments in Atasehir area.
Atasehir, Turcja
od
$410,000
Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Sancaktepe, Turcja
od
$300,111
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Maltepe, Turcja
od
$582,728
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A project with an incredibly convenient location
Dzielnica mieszkaniowa A project with an incredibly convenient location
Dzielnica mieszkaniowa A project with an incredibly convenient location
Dzielnica mieszkaniowa A project with an incredibly convenient location
Dzielnica mieszkaniowa A project with an incredibly convenient location
Dzielnica mieszkaniowa A project with an incredibly convenient location
Dzielnica mieszkaniowa A project with an incredibly convenient location
Alanya, Turcja
od
$105,705
W Avsallar, 25 km. w północno-zachodniej części Alanyi w kierunku Antalyi, zaledwie 1300 metrów od słynnej plaży Incekum, powstanie wielofunkcyjny kompleks, składający się z 1 bloku mieszkalnego i zajmujący łączną powierzchnię 1468 m2, w tym część mieszkalną i własną infrastrukturę. Jest to …
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a fitness center and views of the Bosphorus, 30 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a fitness center and views of the Bosphorus, 30 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a fitness center and views of the Bosphorus, 30 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a fitness center and views of the Bosphorus, 30 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a fitness center and views of the Bosphorus, 30 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a fitness center and views of the Bosphorus, 30 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a fitness center and views of the Bosphorus, 30 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Fatih, Turcja
od
$1,49M
Prawdziwym luksusem jest codzienne doświadczanie piękna Bosforusa. Doskonała lokalizacja, doskonałość architektoniczna i materiały wysokiej jakości w każdym szczególe nie tylko uosabia elegancję i wartość dzisiaj, ale także przenosi je w przyszłość.Odkryj te 38 ekskluzywnych apartamentów w s…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Oba, Turcja
od
$127,807
To mieszkanie poza planem zostało zadeklarowane przez konstruktora w dniu 03.03.2019. Ten apartament z 3 sypialniami zbudowany jest w prestiżowej dzielnicy Oba, w otoczeniu naturalnego ogrodu pomarańczowego. To tylko 2 i pół km od plaży i tylko 1 km od nowego szpitala. w pobliżu tego apartam…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje