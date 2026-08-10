Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Antalya
  4. Komercyjne
  5. Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Antalya, Turcja

;
Muratpasa
3
Nieruchomości inwestycyjne Usuwać
Wyczyść
9 obiektów total found
Nieruchomości inwestycyjne 454 m² w Dosemealti, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 454 m²
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 454 m²
Piętro 1/1
$59,29M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 220 m² w Dagbeli, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 220 m²
Dagbeli, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 3/3
$7,38M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 120 m² w Muratpasa, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 120 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
$5,23M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Nieruchomości inwestycyjne 53 m² w Konyaalti, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 53 m²
Konyaalti, Turcja
Powierzchnia 53 m²
$239,933
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 235 m² w Muratpasa, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 235 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 235 m²
Liczba kondygnacji 3
$3,66M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 2 m² w Kas, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 2 m²
Kas, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 2 m²
$7,15M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 75 m² w Konyaalti, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 75 m²
Konyaalti, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 75 m²
Small- rodzinny projekt nad morzem w Antalya - Konyaalti, LimanNowy projekt mieszkaniowy w j…
$595,823
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Mediterranean Region, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne
Mediterranean Region, Turcja
Pokoje 4
INTERJERS furniture for the set of 3D glazing apartments # nbsp; Zhalyuzi # nbsp; Open kitch…
$97,351
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Muratpasa, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne
Muratpasa, Turcja
Nieruchomości handlowe i pokoje hotelowe - centrum atrakcyjności i obiecujących inwestycjiZa…
$305,002
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Antalya.

nieruchomości komercyjne
hotele
pomieszczenia biurowe
sklepy
Realting.com
Udać się