Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe

Maltepe, Turcja
ID: 27692
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Maltepe

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    14

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie w Odległości Spaceru od Metra w Maltepe

Maltepe, położone po azjatyckiej stronie Stambułu, to nadmorska dzielnica znana z zapierających dech w piersiach widoków na morze i Wyspy Książąt, które można podziwiać z wielu części tego obszaru. Dzielnica oferuje aktywny i przyjemny styl życia, z alejkami spacerowymi wzdłuż wybrzeża, parkami, miejscami koncertowymi i eventowymi, a także centrami handlowymi i rozrywkowymi. Jego lokalizacja wyróżnia się bliskością stacji kolejowej Marmaray, stacji metra, terminalu promowego oraz lotniska, a także malowniczymi trasami nadmorskimi i terenami zielonymi.

Apartamenty na sprzedaż w Stambule, Maltepe, znajdują się 50 metrów od najbliższego sklepu, 350 metrów od stacji metra, 1 km od stacji kolejowej Marmaray i centrów handlowych, 1 km od centrum handlowego Maltepe Piazza, 16 km od Tunelu Eurazjatyckiego, 18 km od Mostu Męczenników 15 Lipca oraz 23 km od międzynarodowego lotniska Sabiha Gökçen.

Projekt składa się z 5 bloków, w których znajduje się łącznie 458 apartamentów. Oferuje on wiele udogodnień, takich jak parkingi wewnętrzne i zewnętrzne, baseny, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, systemy energii słonecznej, alejki spacerowe, saunę, łaźnię turecką, kawiarnię, plac zabaw dla dzieci, klub społeczny, wspólny ogród, kort tenisowy, recepcję, boisko do koszykówki, kort do squasha, concierge, usługi ochrony oraz kamery bezpieczeństwa.

Apartamenty są wyposażone w wbudowany zestaw kuchenny, zaawansowane systemy oczyszczania wody, wannę, pralnię, kabinę prysznicową, garderobę, łazienkę en-suite, system smart home, okna PVC, balkon, taras, centralny system telewizji satelitarnej, nowoczesną łazienkę w stylu Hilton oraz stalowe drzwi frontowe.


IST-01687

Maltepe, Turcja
