Kompleks mieszkalny Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.

Przedstawiamy Państwu nasz nowy kompleks zlokalizowany w obszarze Maltape.

Kompleks mieszkalny składa się z dwóch bloków, apartamenty z układami od 0 + 1 do 2 + 1 są na sprzedaż.

Blok B - 9 pięter, koncepcja hotelu z całodobową recepcją, apartamenty 1 + 0 i 1 + 1.

Blok A - 26 pięter, większość apartamentów 1 + 1 i 2 + 1 z widokiem na morze i Wyspy Książąt.

Kompleksowa lokalizacja w Maltepe (12 spacerem do promenady, 3 minuty spacerem do stacji Cevizli Marmaray, 13 minut spacerem do stacji metra Esenkent (M4, podłączony do lotniska Sabiha Gokcen)

W pobliżu sklepy, kawiarnie i restauracje, uniwersytety, szkoły, szpitale.

Brak raty% dla bloku A do 18 miesięcy w TL i do 36 miesięcy w USD!

Data zakończenia:

Pole B - zakończone

Blok A - czerwiec 2025 r.

Infrastruktura:

Basen odkryty

Pasek basenowy

Sauna

Hamam turecki

Sala sportowa

Ogrody i ścieżki spacerowe

Plac zabaw dla dzieci

Obszary społeczne

Sala konferencyjna

Pokój gier

Pokój bilardowy

Kino

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.