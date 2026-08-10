Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Antalya
  4. Komercyjne
  5. Pomieszczenie biurowe

Lokale Biurowe w Antalya, Turcja

;
Muratpasa
19
Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
21 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 150 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 150 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 5
Nieruchomości Komercyjne przy Obwodnicy w Alanyi Nieruchomości komercyjne znajdują się w Ala…
$280,447
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 68 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 68 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 68 m²
Nieruchomości Komercyjne z Widokiem na Miasto w Centrum Biznesowym w Oba, Alanya Oba, położo…
$228,189
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 115 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 115 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 115 m²
Nieruchomości Komercyjne na Sprzedaż przy Ruchliwej Obwodnicy w Oba, Alanya Alanya, serce le…
$696,212
Zostaw prośbę
TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 161 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 161 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 161 m²
Przestronne i Stylowo Zaprojektowane Biura z Widokiem na Miasto na Sprzedaż w Centrum Alanyi…
$466,546
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 128 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 128 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 128 m²
Piętro 3
Biura w Kompleksie Biurowym z Parkingiem Podziemnym w Centrum Oba, Alanya Oba wyróżnia się j…
$530,540
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 123 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 123 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 123 m²
Piętro 1
Biura i Lokale Usługowe w Odległości Spaceru od Plaży w Avsallar, Alanya Avsallar, dzielnica…
$542,292
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 70 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 70 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Nowe Biura Zlokalizowane w Ruchliwym Centrum w Alanyi Mahmutlar Eleganckie biura znajdują si…
$283,312
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 209 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 209 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 209 m²
Piętro 4
Biura w Kompleksie Biurowym z Parkingiem Podziemnym w Centrum Oba, Alanya Oba wyróżnia się j…
$764,434
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 68 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 68 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 68 m²
Nieruchomości Komercyjne z Widokiem na Miasto w Centrum Biznesowym w Oba, Alanya Oba, położo…
$211,075
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 247 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 247 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 247 m²
Piętro 2
Biura i Lokale Usługowe w Odległości Spaceru od Plaży w Avsallar, Alanya Avsallar, dzielnica…
$588,445
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 55 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 55 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Przestronne i Stylowo Zaprojektowane Biura z Widokiem na Miasto na Sprzedaż w Centrum Alanyi…
$174,955
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 143 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 143 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 143 m²
Nieruchomości Komercyjne z Widokiem na Miasto w Centrum Biznesowym w Oba, Alanya Oba, położo…
$319,465
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 73 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 73 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 1
Biura i Lokale Usługowe w Odległości Spaceru od Plaży w Avsallar, Alanya Avsallar, dzielnica…
$161,534
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 90 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 90 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Biura w Kompleksie Biurowym z Parkingiem Podziemnym w Centrum Oba, Alanya Oba wyróżnia się j…
$393,626
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 95 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 95 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Przestronne i Stylowo Zaprojektowane Biura z Widokiem na Miasto na Sprzedaż w Centrum Alanyi…
$262,432
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 70 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 70 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
Nieruchomości Komercyjne na Sprzedaż przy Ruchliwej Obwodnicy w Oba, Alanya Alanya, serce le…
$514,505
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 130 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 130 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Nowe Biura Zlokalizowane w Ruchliwym Centrum w Alanyi Mahmutlar Eleganckie biura znajdują si…
$466,284
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 102 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 102 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 1
Biura i Lokale Usługowe w Odległości Spaceru od Plaży w Avsallar, Alanya Avsallar, dzielnica…
$467,295
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 242 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 242 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 5
Powierzchnia 242 m²
Piętro 4
Biura w Kompleksie Biurowym z Parkingiem Podziemnym w Centrum Oba, Alanya Oba wyróżnia się j…
$787,252
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 185 m² w Mahmutlar, Turcja
Pomieszczenie biurowe 185 m²
Mahmutlar, Turcja
Powierzchnia 185 m²
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia biurowa W Mahmutlar Alanya na sprzedaż znajduje się dwupiętrowe biuro w piwnicy…
$500,494
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 61 m² w Kepez, Turcja
Pomieszczenie biurowe 61 m²
Kepez, Turcja
Pokoje 1
Powierzchnia 61 m²
$34,324
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Antalya.

nieruchomości komercyjne
hotele
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
Realting.com
Udać się