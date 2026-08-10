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Domy nad morzem na sprzedaż w Antalya, Turcja

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Alanya
38
Muratpasa
223
Serik
83
Kas
65
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218 obiektów total found
Willa 7 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 7 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 625 m²
Luksusowa Wolnostojąca Willa z Systemem Smart Home, Basenem i Ogrodem na Sprzedaż w Alanyi K…
$1,91M
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Willa 6 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 6 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 410 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa o powierzchni 410 m2 z premium wykończenia z miasta Alanya i 650 metrów od wybrzeża.Ko…
$805,388
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Willa 6 pokojów w Kas, Turcja
Willa 6 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 3
Umeblowana Willa z Widokiem na Morze i Potencjałem Inwestycyjnym na Półwyspie Çukurbağ w Kaş…
$1,11M
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Dom 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Dom 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 248 m²
Liczba kondygnacji 4
Stylowe Wille z Basenem i Ogrodem w Spokojnej Lokalizacji w Alanyi, Dzielnica Kestel Dzielni…
$559,448
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Dom 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Dom 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Wille z Prywatnym Basenem i Ogrodem w Projekcie w Alanyi w Turcji Alanya wyróżnia się bogatą…
$953,056
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Willa 6 pokojów w Kas, Turcja
Willa 6 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Piętro 1/3
Wille z Bogatymi Udogodnieniami w Kaş Kalkan Kalkan to piękna dzielnica położona w zachodnie…
$1,15M
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 555 m²
Wille z Komfortowymi Przestrzeniami Mieszkalnymi w Alanyi Bektas Wille znajdują się w dzieln…
$2,03M
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Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 648 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa KIWI Sunset 2, możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego!Villa KIWI Sunset…
$3,15M
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Willa 4 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Ta elegancka willa w Tepe znajduje się w jednej z najbardziej prestiżowych i spokojnych dzie…
$440,188
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Willa 3 pokoi w Kas, Turcja
Willa 3 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z Prywatnym Basenem na Pierwszej Linii Brzegowej w Kalkan, Antalya Willa …
$659,268
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Szeregowiec 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 4
Kompleks, ukończony w 2025 roku w Antalya Center, składa się z dwóch bloków. Znajduje się za…
$150,063
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Szeregowiec 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 4
Kompleks, ukończony w 2025 roku w Antalya Center, składa się z dwóch bloków. Znajduje się za…
$116,178
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Prywatnym Basenem i Widokiem na Morze w Alanyi Luksusowo zaprojektowane wolnostojące…
$782,813
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Dom 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Dom 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Eleganckie Wille Splecione z Naturą w Tepe w Alanyi Wille jednorodzinne znajdują się w Tepe,…
$513,185
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Bliźniak 3 pokoi w Kas, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 3/3
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami i Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenem w Kalka…
$342,553
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Szeregowiec 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks, zbudowany w Antalya / Kundu w 2025 roku, został zbudowany przez jedną z wiodących …
$156,128
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Dom znajduje się w samym sercu Antalya City Center, Işıklar Street. Lokalizacja 400M od Star…
$425,272
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 294 m²
Liczba kondygnacji 4
Stylowe Wille z Basenem i Ogrodem w Spokojnej Lokalizacji w Alanyi, Dzielnica Kestel Dzielni…
$673,621
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Bliźniak 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Apartamenty w Alanyi Bektaş z Systemem Inteligentnego Domu i Widokiem na Morze Dzielnica Bek…
$524,125
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Willa 5 pokojów w Kas, Turcja
Willa 5 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Piętro 1/2
Wille z 4 Sypialniami i Widokiem na Morze w Kaş Kalkan Kalkan, Kaş to miasto graniczne ze zn…
$798,870
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Bliźniak 6 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto w Dzielnicy Çankaya, Kepez, Antalya Apartamenty zna…
$807,555
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 700 m²
Nieruchomości z Widokiem na Morze i Dużymi Powierzchniami na Sprzedaż w Alanyi Bektaş Zlokal…
$4,62M
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 430 m²
Wille z Widokiem na Miasto i Morze oraz z Technologią Inteligentnego Domu w Alanyi Region Te…
$2,08M
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Willa 4 pokoi w Kas, Turcja
Willa 4 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Morze i Potencjałem Inwestycyjnym w Kaş Półwysep Çukurbağ to jedno z naj…
$883,620
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Willa 7 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 7 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 434 m²
Liczba kondygnacji 4
Wolnostojące Wille z Widokiem na Zamek w Otoczeniu Natury w Bektaş Alanya Stylowe wille znaj…
$2,96M
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Dom 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Dom 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Domy z Widokiem na Miasto i Morze w Alanyi Oba Domy położone są w Alanya Oba, spokojnej okol…
$689,182
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojące Wille o Luksusowym Wystroju i Wyposażeniu w Alanyi Yeşilöz Alanya jest jednym z…
$1,30M
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Willa 4 pokoi w Serik, Turcja
Willa 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 3
The villa located in Antalya/Serik/Bogazkent has been completely renovated by the current ow…
$225,239
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Willa 5 pokojów w Kas, Turcja
Willa 5 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 3
Ekskluzywna Willa nad Morzem, Prywatnym Basenem i Pomostem w Kaş Kalkan Kalkan szczyci się b…
$4,05M
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 305 m²
Wille z Panoramicznym Widokiem na Morze i Miasto w Alanya Kargıcak Alanya to jedno z najleps…
$923,051
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Typy nieruchomości w Antalya.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Antalya, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
Tanie
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