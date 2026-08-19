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Nowe budynki na sprzedaż w Urla

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Willa Starting a New Morning with Urla Project
Willa Starting a New Morning with Urla Project
Willa Starting a New Morning with Urla Project
Willa Starting a New Morning with Urla Project
Willa Starting a New Morning with Urla Project
Pokaż wszystko Willa Starting a New Morning with Urla Project
Willa Starting a New Morning with Urla Project
Urla, Turcja
od
$1,23M
Rok realizacji 2023
Urla jest globalnym celem podróży ze swoją naturą, zachowaną historyczną teksturą, wybrzeżem i ludźmi. Posłuchaj głosu liści mówiących dzień dobry. Poczuj ciepło słońca uderzające w twarz przez liście. Projekt Urla to nie tylko miejsce z wolnostojącymi domami, ale świat, który dodaje komfort…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Willa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Willa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Willa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Willa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Willa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Willa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Willa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Urla, Turcja
od
$2,23M
Rok realizacji 2025
Przywitaj się z dniem z zapachem lawendy... Projekt zlokalizowany w perle Morza Egejskiego Urla, z 73 willami o powierzchni 80 845,32 metrów kwadratowych. Będą 3 rodzaje willi jako 5 + 1/6 + 1/7 + 1. Każda willa będzie miała własną infrastrukturę energii słonecznej na dachu, basenie i par…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Urla, Turcja
od
$2,38M
W rezydencji znajduje się plac zabaw dla dzieci, basen, sala imprez, hamam, barbecue area, korty tenisowe i koszykarskie, tereny zielone, ochrona wokół zegara.Zakończenie - grudzień 2023 r.Cechy mieszkania Ogrzewanie podłogoweLokalizacja i pobliska infrastruktura Kolegium - 6 kmCentrum Urli …
Agencja
TRANIO
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TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Urla, Turcja
od
$2,22M
Kompleks mieszkalny posiada 73 pojedyncze wille we wspólnocie z różnymi obiektami. Krajobraz jest ważną częścią projektu, z 85% powierzchni zielonej przewidziane dla każdej willi. Ponadto projekt posiada unikalny taras obserwacyjny, który oferuje panoramiczny widok na całe miasto.Każda willa…
Agencja
TRANIO
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