Urla, Turcja

od €2,12M

Kompleks mieszkaniowy ma 73 indywidualne wille w gminie z różnymi udogodnieniami. Architektura krajobrazu jest ważną częścią projektu, z 85% zieleni dla każdej willi. Ponadto w projekcie znajduje się unikalny taras widokowy, z którego roztacza się panoramiczny widok na całe miasto. Każda willa ma 5-7 sypialni, własny basen o powierzchni 32 m2, a basen komunalny jest idealnym miejscem do spotkań towarzyskich. Wyposażenie i wyposażenie w domu Inne udogodnienia: pilates i studia jogi, 2 korty tenisowe, ścieżki spacerowe, całodobowa ochrona, sauna, system inteligentnego domu, sala konferencyjna, kawiarnia. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Położony w malowniczej okolicy Urla, w odległości krótkiego spaceru od Morza Egejskiego i pół godziny jazdy od miasta Izmir . Dzięki oszałamiającemu naturalnemu pięknu i bogatej historii Urla stała się jednym z najbardziej poszukiwanych miejsc w Turcji. Odległość do pobliskich miejsc: Przystanek autobusowy Yeşil Urla - 1,8 km. Przystanek autobusowy Aygün - 2,3 km Centrum handlowe Urla Merkez / Urla Meydan - 4 km Centrum handlowe Bamboo Urla - 4 km Przystanek autobusowy Urla - 4,3 km Urla Family Medical Center No. 1 - 2,5 km Urla State Hospital - 7 km