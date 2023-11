Sierra Vista Residence

AFFORDABLE HOLIDAY HOME - Key Ready Investment City Center Apartment in Aydin Turkey wysokiej klasy apartamenty inwestycyjne położone zaledwie 1 godzinę jazdy od Kusadasi, centrum miasta na sprzedaż.

Key Ready Investment City Center Apartament w pobliżu Kusadasi – Turcja wysokiej klasy apartamenty inwestycyjne położone zaledwie 1 godzinę jazdy od Kusadasi, centrum miasta na sprzedaż.

W tureckim Home Office z przyjemnością oferujemy ten nowy luksusowy kompleks apartamentów spa na sprzedaż w pobliżu Kusadasi, położony w samym sercu centrum miasta w prestiżowej dzielnicy, blisko wszystkich słynnych atrakcji, jednego z centrów handlowych Bamboo AVM, w niewielkiej odległości od uniwersytetu. Nazywa się Vista Residence, jest to nowy nowoczesny i luksusowy projekt. znajduje się zaledwie 90 minut jazdy od lotniska w Izmirze i 1 godzinę jazdy od Kusadasi. 5 minut do uniwersyteckiego i bambusowego centrum kształtującego AVM..

Ku adasi jest jednym ze słynnych miast Turcji, które jest rozległym miastem, miastem kultury i wspaniałej historii, jednym z najczęściej odwiedzanych miast na świecie. Vista Residences składa się z 84 mieszkań zbudowanych na powierzchni 11 tysięcy metrów kwadratowych. W rezydencjach Vista zaprojektowano 1 + 1s o powierzchni 69 metrów kwadratowych, 2 + 1s o powierzchni 119 metrów kwadratowych. Vista Residences zwraca uwagę swoimi zapleczami społecznościowymi. Projekt spotyka kupujących z obszarami towarzyskimi, takimi jak hale sportowe wewnątrz i na zewnątrz, basen półolimpijski, parking, masjid i sauna. Wszystko ma tytuł własności.

Wszystkie oferują doskonałe dochody z wynajmu dla inwestorów nieruchomości, zarówno z długich czynszów, jak i krótkoterminowych czynszów wakacyjnych dla tych, którzy lubią przerwy w mieście. Ten nowo wybudowany luksusowy kompleks nowoczesnych apartamentów na sprzedaż znajduje się w bardzo centralnej części, prestiżowej i bardzo poszukiwanej lokalizacji miasta, zaledwie kilka minut od wszystkich znanych Bamboo AVM i Adnan Menderes University..

Lokalizacja i nowo ukończone szczegóły kompleksu

Tętniący życiem obszar, który oferuje szereg udogodnień, do których można dotrzeć pieszo, supermarkety, różne sklepy, szkoły, apteki, banki i kawiarnie, kawiarnie, restauracje itp, podczas gdy w nie więcej niż 3-4 minuty samochodem lub środkami transportu publicznego znajdziesz uniwersytety, duże centra handlowe i szpitale, zarówno rządowe, jak i prywatne.

Kompleks oferuje zarówno koncepcję luksusowego hotelu, jak i spa i został zbudowany w celu spełnienia wszystkich najnowszych rządowych przepisów budowlanych dotyczących bezpieczeństwa i izolacji, znany programista uzupełnia również każdy dom zgodnie z najwyższymi standardami.

Trzy wieżowce zbudowane na powierzchni 11 000 m2, dwa bloki mieszkalne o powierzchni 13 pięter. Gama lokali mieszkalnych z przestronnymi luksusowymi apartamentami z 1-3 sypialniami, domami na wyższych piętrach oferującymi oszałamiającą przyrodę i widoki na miasto, z których wszystkie korzystają z szeregu luksusowych udogodnień i usług na miejscu, w tym;

Odkryty basen

Tarasy słoneczne

Plac zabaw dla dzieci

Wyposażona siłownia

Centrum spa z sauną

Ogrody krajobrazowe

Mieszkańcy bezpieczni parking garażowy

Recepcja 24/7

Generator prądu

Windy w każdym bloku

Centralna telewizja satelitarna

CCTV

Rynek

Kamelia

Masjid

Dostępne jednostki mieszkalne i ceny

Świetna gwarancja najmu

Funkcje jednostki

Wszystkie dwa bloki oferują bezpieczne lobby wejściowe, każdy zapewniający dostęp do wszystkich pięter windami lub schodami, do każdej jednostki wchodzi się stalowymi drzwiami antywłamaniowymi i wszystkie są połączone z wejściem do holu za pomocą wideodomofonu.

Apartamenty z 1 sypialnią oferują układ na otwartym planie, wszystkie oferują w pełni wyposażoną nowoczesną kuchnię z dużą ilością jednostek i granitowymi powierzchniami roboczymi, a wszystkie zostały zainstalowane z szeregiem wbudowanych artykułów AGD - piekarnik, płyta grzejna, wentylator wyciągowy, kuchenka mikrofalowa i lodówka / zamrażarka.

Nowoczesne i raczej luksusowe łazienki są w pełni wyłożone kafelkami od podłogi do sufitu, a pozostałe powierzchnie podłogi oferują połączenie ciepłego laminatu i dalszych ceramicznych płytek podłogowych, podczas gdy każdy dom jest wyposażony w centralnie sterowany system ogrzewania i klimatyzacji.

Wszystkie jednostki oferują duże balkony do przestrzeni życiowej na zewnątrz z widokiem na miasto lub przyrodę, a wszystkie pokoje są wyposażone w duże naturalne światło i nowoczesne oświetlenie wieczorowe.

Wszystkie te nowe luksusowe apartamenty na sprzedaż w pobliżu Kusadasi zaznaczają wszystkie odpowiednie pola do regularnych wizyt w mieście w celach rekreacyjnych lub biznesowych, idealnie położony i odpowiedni do całorocznego życia w centrum miasta lub doskonały wysokiej klasy wybór do inwestycji w Turcji, oferujący bardzo centralną lokalizację z prestiżowym kodem pocztowym, odległość do ponad dużych udogodnień, bardzo łatwy dostęp do atrakcji miasta, wszystkich obszarów miasta i lotnisk, a także opcja oszałamiającego widoku na przyrodę.

Skontaktuj się z tureckim biurem domowym już dziś, aby uzyskać więcej informacji, ceny i aktualną dostępność, a nasz przyjazny zespół doradców ds. Nieruchomości Didim odpowie na wszystkie pytania dotyczące nieruchomości w Turcji, oferować wgląd w możliwe zyski z wynajmu i poprowadzi Cię przez każdy etap procesu zakupu nieruchomości w Turcji.

Tureckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych może zapewnić dotowaną wycieczkę inspekcyjną dla każdego, kto jest poważnie zainteresowany zakupem nieruchomości w regionach, w których sprzedajemy nieruchomości…

Ze wspaniałym klimatem, gościnnymi ludźmi i wspaniałymi nieruchomościami Turcja musi być Twoim pierwszym wyborem dla Twojego domu na słońcu. Chociaż możesz przeglądać nieruchomości w naszej witrynie internetowej i pakietach informacyjnych, nic nie można porównać do jakości i stylu życia, w które kupujesz. Ogólnie rzecz biorąc, wyprawa inspekcyjna trwa 3 lub 4 dni, co zwykle jest wystarczająco długie, aby jeden z naszych oddanych doradców poprowadził cię przez cały proces, od przeglądania nieruchomości po pomoc w zakresie legalności. Będziemy tam, aby powitać cię z lotniska, dopóki nie wyjdziesz. Twoje wizyty kontrolne są w pełni eskortowane i jesteśmy dumni z opieki nad naszymi klientami. Aby zobaczyć, co ten kraj ma do zaoferowania, zarezerwuj podróż inspekcyjną za pośrednictwem jednego z naszych doradców.

ABY ZARZĄDZAĆ WIDOKIEM NA TĄ NIERUCHOMOŚĆ I INNE OPCJE NIERUCHOMOŚCI, ZADZWOŃ DO NAS TERAZ