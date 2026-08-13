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Nowe budynki na sprzedaż w Kemalpasa

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Chata Farmhouse For Sale
Chata Farmhouse For Sale
Chata Farmhouse For Sale
Chata Farmhouse For Sale
Chata Farmhouse For Sale
Pokaż wszystko Chata Farmhouse For Sale
Chata Farmhouse For Sale
Cinarkoy Mahallesi, Turcja
od
$1,41M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Nasze gospodarstwo znajduje się w miejscowości Kemalpaşa Ören Yaka. Istnieją dwa oddzielne 2-piętrowe domy z wodą i elektrycznością, mały dom parterowy, magazyn i zadaszony dach dla zwierząt oraz budynki gospodarcze na ziemi. Nasze gospodarstwo ma powierzchnię 140 m2 i ma 2 sypialnie, 1 sal…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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