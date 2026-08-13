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Nowe budynki na sprzedaż w Gaziemir

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Apartamentowiec 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Apartamentowiec 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Apartamentowiec 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Apartamentowiec 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Apartamentowiec 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Apartamentowiec 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Apartamentowiec 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Gaziemir, Turcja
od
$183,191
Opcje wykończenia Gotowe
Daire, İzmir'de Gaziemir'in iyi bir yerleşim bölgesinde bulunan bir aile evinde yer almaktadır. Okullara, kreşlere, hastanelere, alışveriş merkezlerine ve daha birçok yere yakın.Çocuklu bir aile için idealdir. 4 katlı binanın 1. katı. -4 oda -1 salon ve 3 yatak odası -ebeveyn yatak odası ban…
Agencja
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Willa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Willa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Willa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Willa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Willa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Gaziemir, Turcja
od
$327,187
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Cudowny widok natury i czyste powietrze. -Nasza willa ma 3 + 1 pokoje, 125 m2 netto -Nasza willa ma 2 podłogi, jej przód nigdy nie zostanie zamknięty, *W sypialni znajduje się łazienka *Otwarta kuchnia *2 km do obwodnicy *Optymalne 2 km *Lotnisko 10 km Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
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