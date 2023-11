Polat Life Complex

Nowoczesne apartamenty i dwupoziomowe z 1,2 i 3 sypialniami, w pełni umeblowane, gotowe do zamieszkania w – Bezpośredni deweloper

W tureckim Home Office z przyjemnością prezentujemy Polit Life Complex, który jest naszym własnym kompleksem zlokalizowanym w Didim niedaleko Marina Road.

Zupełnie nowy, nowoczesny i luksusowy dwupoziomowy apartament z 3 sypialniami i ogromnym prywatnym tarasem na dachu. Oferujemy trzy sypialnie, rodzinną łazienkę, oddzielną szatnię, przestronny, jasny i jasny przestronny salon i kuchnię na otwartym planie. Wejdziesz do dwupoziomowego mieszkania ze stalowych drzwi, znajduje się hol z dostępem do dwóch sypialni i toalety.

Szerokimi schodami dotrzesz na najwyższe piętro, gdzie znajdziesz sypialnie główne i rodzinną łazienkę. Przestronny jasny i jasny salon i kuchnia na otwartym planie również znajdują się na najwyższym piętrze. Z podwójnymi drzwiami przesuwnymi masz dostęp do dużego prywatnego tarasu na dachu.

Dwupoziomowy apartament to gotowa do użycia rezydencja ze wszystkimi urządzeniami kuchennymi, sprzętem AGD, meblami do sypialni i salonu oraz meblami ogrodowymi. Oferowany na rynku nieruchomości Didim z meblami widocznymi na zdjęciach, z okiennicami elektrycznymi, moskitierami, nowocześnie wyposażoną kuchnią i łazienkami.

Jest to nieruchomość opłacalna z atrakcyjną ceną i nieoprocentowanym planem płatności do 3 lat.

Idealny zarówno do domu wakacyjnego, jak i całorocznego domu mieszkalnego w Didim w Turcji. Zbyt dobrze, aby można go było przegapić. Świetne wyposażenie strony. Te nowoczesne apartamenty i dwupoziomowe apartamenty w Didim na sprzedaż znajdują się około 3,5 km od plaży Altinkum. Chociaż w okolicy znajduje się wiele lokalnych sklepów, barów i restauracji w odległości spaceru, a także miejski minibus na plaże, centrum kurortu i inne obszary wokół pięknego Półwyspu Egejskiego dla tych, którzy lubią się wydostawać i odkrywać okolicę głębiej. 50 apartamentów położonych w otoczonym murem i zamkniętym otoczeniu, 2 indywidualne nowoczesne bloki otoczone rozległymi ogrodami krajobrazowymi, które oferują,

Ogromne ogrody krajobrazowe

Odkryty basen, basen dla dzieci

Dostępny wózek inwalidzki

Duże tarasy słoneczne

Łaźnia turecka

Sauna

GYM

Bar z sokami

Okiennice elektryczne i moskitiery we wszystkich oknach i drzwiach przesuwnych

Blisko lokalnych sklepów, supermarketów, kawiarni i restauracji minibusem

Windy w obu blokach

Idealny zarówno do domu wakacyjnego, jak i całorocznego domu mieszkalnego. Poczujesz się uprzywilejowany w tym kompleksie zaprojektowanym z myślą o komforcie i priorytetach w przestrzeni życiowej.

Podsumowując, ten nowoczesny apartament będzie idealnym domem dla rodziny, która chce się przeprowadzić lub dom wakacyjny z dużym wspólnym basenem, idealne na wakacje dla rodzin lub idealną inwestycję w Didim, w pobliżu lokalnych udogodnień, w odległości krótkiej przejażdżki samochodem od plaży i centrum miasta, z dużą przestrzenią mieszkalną na zewnątrz, doskonałą lokalizacją.

Możemy zapewnić dotowaną wycieczkę inspekcyjną dla każdego, kto jest poważnie zainteresowany zakupem nieruchomości w regionach, w których sprzedajemy nieruchomości…

Ze wspaniałym klimatem, gościnnymi ludźmi i wspaniałymi nieruchomościami Turcja musi być Twoim pierwszym wyborem dla Twojego domu na słońcu. Chociaż możesz przeglądać nieruchomości w naszej witrynie internetowej i pakietach informacyjnych, nic nie można porównać do jakości i stylu życia, w które kupujesz. Ogólnie rzecz biorąc, wyprawa inspekcyjna trwa 3 lub 4 dni, co zwykle jest wystarczająco długie, aby jeden z naszych oddanych doradców poprowadził cię przez cały proces, od przeglądania nieruchomości po pomoc w zakresie legalności. Będziemy tam, aby powitać cię z lotniska, dopóki nie wyjdziesz. Twoje wizyty kontrolne są w pełni eskortowane i jesteśmy dumni z opieki nad naszymi klientami. Aby zobaczyć, co ten kraj ma do zaoferowania, zarezerwuj podróż inspekcyjną za pośrednictwem jednego z naszych doradców.

ABY ZARZĄDZAĆ WIDOKIEM NA TĄ NIERUCHOMOŚĆ I INNE OPCJE NIERUCHOMOŚCI, ZADZWOŃ DO NAS TERAZ