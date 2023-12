Huzur Mahallesi, Turcja

od €234,047

130–145 m² 2

Poddaj się: 2024

W miejscowości Narlıdere będziesz leonował na lasach Balçova i odwrócił się od słynnej zatoki İzmir. Jedną z was będą centra handlowe İstinye Park i Agora, a druga strona będzie otwarta dla popularnych kurortów Morza Egejskiego, takich jak Seferihisar, Urla i Çeşme. Krótko mówiąc, zamierza otoczyć cię szczęściem mocą, którą czerpie ze swojej lokalizacji i społecznych przygód projektu. Projekt Narlıdere położony na 11 akrach na lądzie, 5 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni krajobrazowej, i posiada zaplecze socjalne, takie jak parking wewnętrzny i zewnętrzny, baseny wewnętrzne i zewnętrzne, centrum fitness, łaźnia turecka, sauna, boisko do koszykówki, kort tenisowy i place zabaw dla dzieci. Projekt jest także blisko University of Economics.