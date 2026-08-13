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Nowe budynki na sprzedaż w Narlidere

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Zespół mieszkaniowy Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Zespół mieszkaniowy Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Zespół mieszkaniowy Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Zespół mieszkaniowy Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Zespół mieszkaniowy Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Narlidere, Turcja
od
$254,801
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 9
W miejscowości Narlıdere będziesz leonował na lasach Balçova i odwrócił się od słynnej zatoki İzmir. Jedną z was będą centra handlowe İstinye Park i Agora, a druga strona będzie otwarta dla popularnych kurortów Morza Egejskiego, takich jak Seferihisar, Urla i Çeşme. Krótko mówiąc, zamierza o…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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