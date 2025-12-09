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Dzielnica mieszkaniowa Vitae Villas Villa I5

Benahavis, Hiszpania
od
$5,01M
;
5
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ID: 39331
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 508193478
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Benahavis
  • Adres
    Camino de Montemayor

O kompleksie

Przeniesienie
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Experience Luxury in Harmony with Nature Discover this stunning villa in the exclusive Monte Mayor area — a true architectural icon seamlessly integrated into the natural surroundings. Its boomerang-inspired design gracefully follows the contours of the mountainous terrain, offering unmatched panoramic views of the surrounding peaks and the coastline. Every space is thoughtfully designed to provide a unique living experience: complete privacy, spaciousness, and a constant connection to nature. Clean architectural lines and refined interior details combine style, comfort, and functionality to create a truly inspiring home. Built with high-quality materials and a sustainable mindset, the villa features green roofs and optional solar energy, achieving the perfect balance between luxury, contemporary design, and environmental consciousness.

Lokalizacja na mapie

Benahavis, Hiszpania

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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5 obiekty nieruchomości 5
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Agencja
EspanaTour
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