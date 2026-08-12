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Domy na sprzedaż w Vega Baja del Segura, Hiszpania

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Torrevieja
948
Orihuela
816
Pilar de la Horadada
704
Rojales
482
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4 140 obiektów total found
Dom 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Na sprzedaż bungalow na najwyższym piętrze 120 m2, położony w spokojnej okolicy Orihela Cost…
$214,657
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Dom 3 pokoi w Algorfa, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z 49 niezależnych willi znajdujących się w Al…
$485,454
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Dom 4 pokoi w Bigastro, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Bigastro, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Wille z 3 Sypialniami i Prywatnym Basenem w Vistabella Golf w Orihuela Położona na terenie g…
$455,489
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DD CO DEDD CO DE
Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
New Build Bungalows in Pilar de la Horadada Near the Beach and Town Centre Contemporary Liv…
$362,741
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Szeregowiec w Guardamar del Segura, Hiszpania
Szeregowiec
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Nowe domy i rezydencje w El Raso (Guardamar del Segura) Ekskluzywny nowy projekt budowy w po…
$536,527
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Dom 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Ta willa uosabia istotę stylu śródziemnomorskiego z prostą i przytulną architekturą, przekaz…
$531,572
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
New Build Bungalows in Pilar de la Horadada Near the Beach and Town Centre Contemporary Liv…
$328,183
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Dom 3 pokoi w La Mata, Hiszpania
Dom 3 pokoi
La Mata, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Jeśli szukasz nowoczesnego zakwaterowania nad morzem, które jest gotowe do wejścia i nie wym…
$386,498
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Willa w Los Montesinos, Hiszpania
Willa
Los Montesinos, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Położony w uroczej gminie Los Montesinos, ta ekskluzywna oferta mieszkaniowa składa się z dw…
$547,740
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Dom 3 pokoi w Algorfa, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Te nowoczesne wille w Alicante, Elgorth, są zaprojektowane, aby zapewnić nowoczesny styl życ…
$565,207
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Szeregowiec 3 pokoi w Cox, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Cox, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Odkryj ekskluzywną kolekcję 44 kamienic solarium przeznaczonych dla tych, którzy szukają jak…
$276,977
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Luksusowa willa z 3 sypialniami i prywatnym basenem w La Zenia
$574,810
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Nowe budynki w Pilar de la Horadada, w pobliżu plaży i centrum miasta Nowoczesny styl życia …
$328,183
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Nowy projekt budowlany w Torre de la Horadada, 500 m od ekskluzywnego kompleksu mieszkalnego…
$409,695
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Dom 3 pokoi w Entrenaranjos, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Entrenaranjos, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 236 m²
Kompleks mieszkalny jest ekskluzywną kolekcją niezależnych nowych willi, które przemyślą kon…
$543,130
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Nowe budynki w Pilar de la Horadada, w pobliżu plaży i centrum miasta Nowoczesny styl życia …
$391,539
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
$705,008
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Ta stylowa willa znajduje się w utrwalonej urbanizacji Los Balcones, w Torrevieja. Dom wyróż…
$1,03M
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Nowy projekt budowlany w Torre de la Horadada, 500 m od ekskluzywnego kompleksu mieszkalnego…
$398,154
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Dom 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Odkryj ten uroczy domek położony w prestiżowej dzielnicy Los Frutales w Torrevieja. O powier…
$313,907
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Dom 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Oferujemy przytulny dom położony w okolicy Carrefour, Torrevieja, idealne miejsce na pobyt s…
$178,881
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Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
$144,513
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Nowe budynki w Pilar de la Horadada, w pobliżu plaży i centrum miasta Nowoczesny styl życia …
$362,741
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Willa w Rojales, Hiszpania
Willa
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 187 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, te ekskluzywne wille oferują luksusowe i ko…
$1,83M
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
New Build Bungalows in Pilar de la Horadada Near the Beach and Town Centre Contemporary Liv…
$391,539
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Szeregowiec w Entrenaranjos, Hiszpania
Szeregowiec
Entrenaranjos, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Położony w prestiżowej okolicy Orihuela Costa, ten zestaw kamienic oferuje wyjątkową okazję …
$422,048
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Willa 4 pokoi w Bigastro, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Bigastro, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 117 m²
Wille z 3 Sypialniami i Prywatnym Basenem w Vistabella Golf w Orihuela Położona na terenie g…
$506,227
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Bungalow 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Kompleks znajduje się w Alicante, Ciudad Quesada, i oferuje nowe apartamenty o powierzchni o…
$431,129
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Dom 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Położony w prestiżowej Błękitna Laguna, ta pięknie odrestaurowana willa z 2 sypialniami i 2 …
$450,778
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Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 92 m²
Nowe bungalowy w San Miguel de SalinasNowy kompleks mieszkalny willi i domów designerskich, …
$487,049
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Typy nieruchomości w Vega Baja del Segura.

wille
dom drewniany w stylu górskim
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Vega Baja del Segura, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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