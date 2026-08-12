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Wille na sprzedaż w Vega Baja del Segura, Hiszpania

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Torrevieja
117
Orihuela
356
Pilar de la Horadada
146
Rojales
225
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1 299 obiektów total found
Willa w Los Montesinos, Hiszpania
Willa
Los Montesinos, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Położony w uroczej gminie Los Montesinos, ta ekskluzywna oferta mieszkaniowa składa się z dw…
$547,740
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Luksusowa willa z 3 sypialniami i prywatnym basenem w La Zenia
$574,810
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
$705,008
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Ta stylowa willa znajduje się w utrwalonej urbanizacji Los Balcones, w Torrevieja. Dom wyróż…
$1,03M
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Willa w Rojales, Hiszpania
Willa
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 187 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, te ekskluzywne wille oferują luksusowe i ko…
$1,83M
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Willa 4 pokoi w Bigastro, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Bigastro, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 117 m²
Wille z 3 Sypialniami i Prywatnym Basenem w Vistabella Golf w Orihuela Położona na terenie g…
$506,227
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Położony w prestiżowym Ciudad Quesada, ten ekskluzywny dom jednoosobowy oferuje nierównane ś…
$961,716
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Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 241 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy wyjątkowy dom rodzinny z sześciosypialnią, położony w bezpośr…
$2,26M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Daya Nueva, Hiszpania
Willa
Daya Nueva, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Położony w uroczym mieście Daya Nueva, ten kompleks mieszkalny oferuje niezależne domy, idea…
$461,139
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Willa w Algorfa, Hiszpania
Willa
Algorfa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 238 m²
New Build Villas with Private Pool in La Finca Golf Algorfa Costa Blanca South Exclusive Vi…
$613,906
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Willa 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Śródziemnomorska, Wolnostojąca willa z 3 Sypialniami oraz Prywatnym Basenem w Ciudad Quesada…
$1,02M
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Willa w San Fulgencio, Hiszpania
Willa
San Fulgencio, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 99 m²
Nowe wille z prywatnym basenem w Oasis de la Marina, Costa BlancaNowoczesne domy w cichej ok…
$482,106
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 185 m²
MODERN NEWWORK VILLAS IN VILLAMARTIN Nowe wille z 2 modelami do wyboru: 1 lub 2 piętra. Wszy…
$778,893
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 244 m²
Położony w uprzywilejowanej lokalizacji w Ciudad Quesada, ten ekskluzywny kompleks siedmiu o…
$957,525
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 900 m²
Ta przestronna willa z 3 sypialniami i 2 łazienkami znajduje się na działce 900 m2 w samym s…
$622,014
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Willa w San Fulgencio, Hiszpania
Willa
San Fulgencio, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Położony w San Fulgencio, ta ekskluzywna kolekcja 7 domów jednorodzinnych oferuje uprzywilej…
$420,895
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Willa w Entrenaranjos, Hiszpania
Willa
Entrenaranjos, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
Położony w uroczym mieście Orihuela, ta ekskluzywna kolekcja 32 domów jednorodzinnych oferuj…
$634,110
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Willa w Los Montesinos, Hiszpania
Willa
Los Montesinos, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 130 m²
Nowoczesne, nowo wybudowane wille w La Herrada Los Montesinos z prywatnym basenemekskluzywny…
$526,961
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Nowe domy z widokiem na pole golfowe w Ciudad Quesada Exclusivity i przyrody obok pola golfo…
$1,37M
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 358 m²
Luksusowa willa w Ciudad QuesadaZanurz się w absolutnym luksusie w tej wymarzonej willi znaj…
$998,405
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 171 m²
Te imponujące ekskluzywne wille znajdują się w prestiżowej dzielnicy Torreblanca, zaledwie 1…
$699,000
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Willa 4 pokoi w Algorfa, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 1
Fantastyczna willa z tarasem na dachu i wspaniałym widokiem na jezioro, prywatnym basenem i …
$667,196
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Daya Nueva, Hiszpania
Willa
Daya Nueva, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 128 m²
Nowe wille z prywatnym basenem w Daya Nueva, Costa BlancaNowoczesne dwumieszkalne wille z do…
$422,383
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Willa 4 pokoi w Los Montesinos, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Los Montesinos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękna willa w zabudowie bliźniaczej z prywatnym basenem, dużym ogrodem i tarasem na dachu z…
$487,139
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 205 m²
Położony w uroczej Ciudad Quesada, willa oferuje ekskluzywne i spokojne środowisko życia. Ni…
$1,26M
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Willa w San Fulgencio, Hiszpania
Willa
San Fulgencio, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 109 m²
Nowy kompleks mieszkalny w San FulgencioMiejski kompleks samotnych i sąsiednich willi w San …
$322,743
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Oud te renoveren huis in het centrum van Torrevieja. Groot huis met 4 slaapkamers om te herv…
$482,372
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Willa w Benijofar, Hiszpania
Willa
Benijofar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 156 m²
Nowe nowoczesne wille w BenihofarNowe nowoczesne wille położone w Benijofar, uprzywilejowane…
$680,224
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 288 m²
Odkryj ten luksusowy nowy styl willi w Ciudad Quesada. One- piętrowa willa z elegancką i fun…
$993,116
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Willa 5 pokojów w Benijofar, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa z prywatnym basenem, pięknym ogrodem i dużym tarasem na dachu, położona w po…
$647,262
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parametry nieruchomości w Vega Baja del Segura, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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z Widok na jezioro
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