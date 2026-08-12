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Domy Szeregowe w Vega Baja del Segura, Hiszpania

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Torrevieja
95
Orihuela
89
Pilar de la Horadada
89
Rojales
20
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456 obiektów total found
Szeregowiec w Guardamar del Segura, Hiszpania
Szeregowiec
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Nowe domy i rezydencje w El Raso (Guardamar del Segura) Ekskluzywny nowy projekt budowy w po…
$536,527
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Szeregowiec 3 pokoi w Cox, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Cox, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Odkryj ekskluzywną kolekcję 44 kamienic solarium przeznaczonych dla tych, którzy szukają jak…
$276,977
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Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
$144,513
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Szeregowiec w Entrenaranjos, Hiszpania
Szeregowiec
Entrenaranjos, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Położony w prestiżowej okolicy Orihuela Costa, ten zestaw kamienic oferuje wyjątkową okazję …
$422,048
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Szeregowiec 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Położony w samym sercu prestiżowego San Miguel de Salinas, ten pięknie odnowiony i przestron…
$230,013
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Szeregowiec 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Piętro 2/2
Na sprzeda? nowy dwukondygnacyjny duplex w zamkniêtym kompleksie mieszkalnym w dzielnicy mie…
$352,532
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Szeregowiec 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Przytulny dom na sprzedaż w Orihuela Costa, dzielnicy Las Filipinas, położony w spokojnym i …
$242,611
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Szeregowiec w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Located in the charming town of Pilar de la Horadada, this residential complex offers a vari…
$432,311
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Szeregowiec w Dolores, Hiszpania
Szeregowiec
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Located in the charming town of Dolores, these townhouses offer an excellent opportunity for…
$478,552
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Szeregowiec 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Odkryj doskonałą okazję z tych wspaniałych kamienic w Dolores, Alicante, gdzie nowoczesny st…
$374,493
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Szeregowiec 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
W tętniącej życiem nadmorskiej miejscowości Torrevieja ten ekskluzywny kompleks mieszkalny o…
$577,806
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Szeregowiec 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy kamienicę na dwóch poziomach w okolicy Pilar de la Horadada, obok Torre de la H…
$300,519
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Szeregowiec 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
W tętniącej życiem nadmorskiej miejscowości Torrevieja znajduje się ten ekskluzywny kompleks…
$577,806
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Szeregowiec 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy wspaniały dom z prywatnym basenem w mieście Torrevieja, Los Balcones. Dom w dwóch …
$342,129
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Szeregowiec 3 pokoi w Daya Nueva, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Daya Nueva, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Życie w tym uroczym zakątku Alicante oferuje idealne połączenie spokojnej wsi i tętniącej ży…
$345,597
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Szeregowiec 4 pokoi w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? komfortowy dom w zamkniêtej urbanizacji w mieście Dehesa de Campoamor. Odległość…
$458,546
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Szeregowiec w Rafal, Hiszpania
Szeregowiec
Rafal, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
Ten kompleks mieszkalny położony jest w uroczym mieście Raval i oferuje ekskluzywny wybór 9 …
$310,194
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Szeregowiec w Dolores, Hiszpania
Szeregowiec
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 103 m²
New Build Quads and Townhouses in Dolores This modern residential development in Dolore…
$522,057
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Szeregowiec w Cox, Hiszpania
Szeregowiec
Cox, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Nowe domy na sprzedaż w Cox - 44 nowoczesne domy z wielkimi udogodnieniami Odkryj nowy proje…
$258,248
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Szeregowiec w Cox, Hiszpania
Szeregowiec
Cox, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
New Bungalows and Townhouses in Cox, Alicante Exclusive Residential Development of 26 Home…
$291,390
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Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Przestronny odnowiony dwór z 3 sypialniami i widokiem na morze w pobliżu La Mata. Przestronn…
$406,802
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Szeregowiec w Los Montesinos, Hiszpania
Szeregowiec
Los Montesinos, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Located in the tranquil area of La Herrada, this residential complex offers 14 townhouses de…
$541,974
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Szeregowiec 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Poczuj ucieleśnienie nowoczesnego stylu życia w tym pięknie odrestaurowany dom, doskonale za…
$277,402
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Szeregowiec 3 pokoi w Entrenaranjos, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Entrenaranjos, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
$364,090
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Szeregowiec 4 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Nowoczesny dom na sprzedaż. Powierzchnia budowy wynosi 197 m2. Duplex posiada trzy sypialnie…
$433,441
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Szeregowiec 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Doświadcz komfortu nowoczesnych kamienic i półdomów nowej budowy w spokojnej okolicy Pilar d…
$398,650
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Szeregowiec 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Exclusive kompleks mieszkalny nowych budynków w Pilar de la Horadada na pięknej Costa Blanca…
$358,196
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Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Ten trzypiętrowy dom plus prywatne solarium posiada 4 sypialnie i 3 łazienki, a także prywat…
$347,624
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Szeregowiec 3 pokoi w Benijofar, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 138 m²
Wyobraź sobie wielką okazję do życia w jednym z najbardziej pożądanych obszarów na południu …
$537,467
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Szeregowiec 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
W sercu Vega Baja, w spokojnej okolicy z doskonałymi połączeniami transportowymi, znajduje s…
$479,675
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Parametry nieruchomości w Vega Baja del Segura, Hiszpania

z garażem
z Ogród
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z Pole golfowe
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