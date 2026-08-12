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Bliźniaki na sprzedaż w Vega Baja del Segura, Hiszpania

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Torrevieja
7
Orihuela
4
Pilar de la Horadada
9
Guardamar del Segura
3
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30 obiektów total found
Bliźniak 3 pokoi w Benijofar, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 1
Stylowy bliźniak na najwyższym piętrze z oświetlonym słońcem tarasem na dachu i jacuzzi, ide…
$322,443
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 90 m²
Odkryj ten spektakularny, nowo odnowiony duplex, który łączy nowoczesny styl i komfort w upr…
$227,871
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Bliźniak 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Kącik apartament w Torre de la Horadada znajduje się 700m od morza. 3 sypialnie, 2 łazienki,…
$567,343
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DD CO DEDD CO DE
Bliźniak 3 pokoi w Los Montesinos, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Los Montesinos, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 1
Niesamowity dom dwupoziomowy na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, basenem wspólny…
$310,548
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Apartamenty z 2 lub 3 Sypialniami, Prywatnymi Basenami i Tarasami w Pilar de la Horadada Pil…
$751,883
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Bliźniak 4 pokoi w Los Montesinos, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Los Montesinos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 197 m²
Liczba kondygnacji 1
Niesamowity dom dwuosobowy na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, basenem wspólnym,…
$345,181
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Odkryj ten jasny i przytulny dom położony w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów Torrev…
$279,822
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Bliźniak 3 pokoi w San Fulgencio, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
San Fulgencio, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Piętro 1
Wyrafinowany dwupoziomowy apartament typu superior z rozległym prywatnym tarasem na dachu, p…
$351,770
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
2 i 3 Pokojowe Eleganckie Domy Blisko Plaży i Udogodnień w Torre de la Horadada Nowoczesne d…
$529,315
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Bliźniak 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 1
Atrakcyjny dwupoziomowy apartament na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu i wspólnym…
$287,102
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Ten uroczy dom znajduje się w jednym z najbardziej spokojnych i przyjemnych obszarów Torrevi…
$236,136
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Bliźniak 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Przedstawiamy ten uroczy dom położony w dzielnicy Los Altos w Torrevieja, w kompleksie miesz…
$234,955
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Bliźniak 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Stylowe Apartamenty z 3 Sypialniami w Pobliżu Plaży w Pilar de la Horadada Eleganckie aparta…
$573,065
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Bliźniak 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Fantastyczny bliźniak na najwyższym piętrze z prywatnym tarasem na dachu, basenami dla doros…
$399,803
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 4 pokoi w Benejuzar, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Benejuzar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 111 m²
Apartamenty 2- i 3-Pokojowe o Nowoczesnym Designie w Benejúzar Apartamenty znajdują się w Be…
$264,311
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Bliźniak 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze i Jacuzzi na Dachu, Blisko Centrum Miasta w Torrevieja Apart…
$652,220
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Bliźniak 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Luksusowy dwupoziomowy parter z dużym tarasem i basenem położonym blisko plaży Termin dos…
$352,928
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 1
Oszałamiający dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu i basenem społ…
$376,070
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Parteryjny dom dwupoziomowy z dużym tarasem w ogrodzie i basenem społecznościowym w spokojne…
$248,207
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 3 pokoi w Los Montesinos, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Los Montesinos, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Nowoczesny dom dwurodzinny na parterze z dużym ogrodem, basenem wspólnym, siłownią i spa, ot…
$275,890
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 4 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dupleks w Orihuela Costa ID A9799
$284,394
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Bliźniak 5 pokojów w Orihuela, Hiszpania
Bliźniak 5 pokojów
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Dupleks w Orihuela Costa ID 0-D41123
$319,218
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Bliźniak 3 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2
Świetny dwupoziomowy penthouse w kompleksie mieszkalnym z basenem. Posiada 3 sypialnie, 2 ła…
$168,094
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Bliźniak 5 pokojów w Orihuela, Hiszpania
Bliźniak 5 pokojów
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
3-pokojowy Apartament w Stylu Śródziemnomorskim w Kompleksie z Basenem w La Zenia Apartament…
$218,855
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Bliźniak 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dupleks w Pilar de la Horadada ID A10600
$603,496
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Bliźniak 3 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 4
Penthouse Guardamar del Segura Duplex ma trzy sypialnie, 3 łazienki i garaż w pobliżu wszyst…
$204,966
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Bliźniak 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dupleks w Torrevieja ID A10576
$254,214
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Bliźniak 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dupleks w Pilar de la Horadada ID A4874
$568,673
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Bliźniak 4 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Dupleks w Guardamar del Segura ID N3845p
$323,861
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Bliźniak 5 pokojów w Rojales, Hiszpania
Bliźniak 5 pokojów
Rojales, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 287 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Apartamenty z 3 Sypialniami Blisko Pola Golfowego w Rojales, Alicante, Costa Blanc…
$654,252
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Parametry nieruchomości w Vega Baja del Segura, Hiszpania

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z Taras
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z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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