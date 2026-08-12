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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Vega Baja del Segura, Hiszpania

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Torrevieja
3341
Orihuela
1547
Pilar de la Horadada
1408
Guardamar del Segura
693
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9 731 obiekt total found
Penthouse w Guardamar del Segura, Hiszpania
Penthouse
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uroczym mieście Guardamar del Segura i of…
$980,166
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Dom 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Na sprzedaż bungalow na najwyższym piętrze 120 m2, położony w spokojnej okolicy Orihela Cost…
$214,657
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$264,701
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Położony w pięknym mieście Torrevieja, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny oferuje wybór apa…
$313,323
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Dom 3 pokoi w Algorfa, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z 49 niezależnych willi znajdujących się w Al…
$485,454
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Mieszkanie 1 pokój w Benijofar, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Ten wyjątkowy kompleks mieszkalny znajduje się w Benijostar, jednym z najbardziej uroczych m…
$288,845
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Mieszkanie 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu apartamentowego w uroczym mieście Alicant. Projekt ten…
$366,402
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Położony w uroczym mieście Pilar de la Horadada, ten kompleks mieszkalny oferuje 14 ekskluzy…
$328,183
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Mieszkanie 2 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Nowe domy i rezydencje w El Raso (Guardamar del Segura) Ekskluzywny nowy projekt budowy w po…
$342,643
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Mieszkanie 2 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Nowe domy i rezydencje w El Raso (Guardamar del Segura) Ekskluzywny nowy projekt budowy w po…
$356,492
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$264,701
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Mieszkanie w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie
Torrevieja, Hiszpania
$260,044
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International real estate agency Habita
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Dom 4 pokoi w Bigastro, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Bigastro, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Wille z 3 Sypialniami i Prywatnym Basenem w Vistabella Golf w Orihuela Położona na terenie g…
$455,489
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Nowoczesne Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Prywatnymi Tarasami w Centrum Torrevieja Poł…
$258,909
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$260,077
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Penthouse w Guardamar del Segura, Hiszpania
Penthouse
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Nowe domy i rezydencje w El Raso (Guardamar del Segura) Ekskluzywny nowy projekt budowy w po…
$434,969
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Mieszkanie 2 pokoi w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Na sprzedaż apartament bez mebli w Campoamor, położony w kompleksie mieszkalnym z wspólnym b…
$231,053
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Odkryj ten uroczy apartament położony w samym sercu Torrevieja, zaledwie 500 metrów od słynn…
$171,841
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
New Build Bungalows in Pilar de la Horadada Near the Beach and Town Centre Contemporary Liv…
$362,741
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Penthouse w Benijofar, Hiszpania
Penthouse
Benijofar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
New-build flats in Benijófar, Southern Costa Blanca Exclusive boutique development in the h…
$458,050
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
Na sprzedaż apartament po renowacji estetycznej, położony zaledwie 200 metrów od plaży Los L…
$184,536
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Szeregowiec w Guardamar del Segura, Hiszpania
Szeregowiec
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Nowe domy i rezydencje w El Raso (Guardamar del Segura) Ekskluzywny nowy projekt budowy w po…
$536,527
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Lagoons Village by TM znajduje się w wspaniałym naturalnym otoczeniu, między Lagunas de La M…
$397,191
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Mieszkanie 1 pokój w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Oferujemy na sprzedaż przytulny apartament z 1 sypialnią i powierzchni 50 m2, całkowicie odn…
$155,684
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Mieszkanie 1 pokój w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$213,841
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Dom 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Ta willa uosabia istotę stylu śródziemnomorskiego z prostą i przytulną architekturą, przekaz…
$531,572
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Mieszkanie 1 pokój w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$206,906
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
New Build Bungalows in Pilar de la Horadada Near the Beach and Town Centre Contemporary Liv…
$328,183
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Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Odkryj nowoczesny kompleks mieszkalny na malowniczej Costa Blanca, położony zaledwie krok od…
$282,026
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Mieszkanie 2 pokoi w Benijofar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Ta ekskluzywna oferta mieszkaniowa znajduje się w Benijostar, jednym z najbardziej uroczych …
$329,299
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Typy nieruchomości w Vega Baja del Segura.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Vega Baja del Segura, Hiszpania

z garażem
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z Taras
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z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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