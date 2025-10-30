  1. Realting.com
  Polska
  gmina Tarnowo Podgorne

Nowe budynki na sprzedaż w gmina Tarnowo Podgorne

Kamienica Lusowo
Lusowo, Polska
$243,930
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Szukasz idealnego miejsca do zamieszkania blisko Poznania, które łączy nowoczesność z naturą? Nowa inwestycja w Lusowie to kameralny zespół 5 domów w zabudowie bliźniaczej, obejmujący: 6 mieszkań o powierzchni 120 m² 4 mieszkania o powierzchni 150 m² To doskonały wy…
Etalon Estate Group
