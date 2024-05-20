  1. Realting.com
  Polska
  gmina Swarzedz
  Wioska domków Nowe domy w Rabowicach – ul. Barwna

Wioska domków Nowe domy w Rabowicach – ul. Barwna

Rabowice, Polska
od
$162,732
VAT
;
15
ID: 32920
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Polska
  • Region / Państwo
    województwo wielkopolskie
  • Okolica
    powiat poznański
  • Miasto
    gmina Swarzedz
  • Wioska
    Rabowice

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Blok ramki
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    1

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online

O kompleksie

Kameralne osiedle 26 domów zlokalizowane w spokojnej, zielonej części Rabowic. To propozycja dla osób, które chcą mieszkać blisko Poznania, jednocześnie zachowując komfort ciszy i prywatności.

Każdy dom został zaprojektowany funkcjonalnie, z dostępem do prywatnego ogródka, który idealnie sprawdzi się jako przestrzeń do wypoczynku, miejsce zabaw dla dzieci lub własna strefa rekreacji.


Powierzchnia: od 57,05 m² do 83,67 m²
Termin oddania: III kwartał 2026

✅ ATUTY LOKALIZACJI

  • tylko 15,8 km do centrum Poznania

  • bardzo dobre połączenie komunikacyjne

  • w pobliżu przystanki autobusowe

  • spokojna, rodzinna okolica

  • pełna infrastruktura: sklepy, usługi, tereny zielone

✅ UDOGODNIENIA I STANDARD

  • prywatne ogródki

  • teren ogrodzony

  • drzwi antywłamaniowe

  • 52 naziemne miejsca postojowe na terenie osiedla

  • okna PCV

  • ogrzewanie gazowe

  • forma własności: własność

Miejsce postojowe: dostępne


✅ DLA KOGO?

✔ dla rodzin z dziećmi
✔ dla osób pracujących w Poznaniu, ceniących spokój i zieleń
✔ dla inwestorów szukających dynamicznie rozwijających się okolic miasta

✅ PODSUMOWANIE

Nowoczesne domy z ogródkami, spokojne otoczenie, dobry dojazd do Poznania i pełna infrastruktura – to połączenie, które zapewnia wysoki komfort życia z dala od miejskiego zgiełku, bez kompromisów komunikacyjnych.

Chcesz poznać dostępne metraże, rzuty i aktualną listę wolnych domów? Napisz — przygotuję szczegółowe zestawienie.

Lokalizacja na mapie

Rabowice, Polska

