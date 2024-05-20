Wioska domków Nowe domy w Rabowicach – ul. Barwna

Kameralne osiedle 26 domów zlokalizowane w spokojnej, zielonej części Rabowic. To propozycja dla osób, które chcą mieszkać blisko Poznania, jednocześnie zachowując komfort ciszy i prywatności.

Każdy dom został zaprojektowany funkcjonalnie, z dostępem do prywatnego ogródka, który idealnie sprawdzi się jako przestrzeń do wypoczynku, miejsce zabaw dla dzieci lub własna strefa rekreacji.



Powierzchnia: od 57,05 m² do 83,67 m²

Termin oddania: III kwartał 2026

✅ ATUTY LOKALIZACJI

tylko 15,8 km do centrum Poznania

bardzo dobre połączenie komunikacyjne

w pobliżu przystanki autobusowe

spokojna, rodzinna okolica

pełna infrastruktura: sklepy, usługi, tereny zielone

✅ UDOGODNIENIA I STANDARD

prywatne ogródki

teren ogrodzony

drzwi antywłamaniowe

52 naziemne miejsca postojowe na terenie osiedla

okna PCV

ogrzewanie gazowe

forma własności: własność

Miejsce postojowe: dostępne



✅ DLA KOGO?

✔ dla rodzin z dziećmi

✔ dla osób pracujących w Poznaniu, ceniących spokój i zieleń

✔ dla inwestorów szukających dynamicznie rozwijających się okolic miasta

✅ PODSUMOWANIE

Nowoczesne domy z ogródkami, spokojne otoczenie, dobry dojazd do Poznania i pełna infrastruktura – to połączenie, które zapewnia wysoki komfort życia z dala od miejskiego zgiełku, bez kompromisów komunikacyjnych.

Chcesz poznać dostępne metraże, rzuty i aktualną listę wolnych domów? Napisz — przygotuję szczegółowe zestawienie.