Wioska domków Nowe domy w Rabowicach – ul. Barwna

Kameralne osiedle 26 domów zlokalizowane w spokojnej, zielonej części Rabowic. To propozycja dla osób, które chcą mieszkać blisko Poznania, jednocześnie zachowując komfort ciszy i prywatności.
Każdy dom został zaprojektowany funkcjonalnie, z dostępem do prywatnego ogródka, który idealnie sprawdzi się jako przestrzeń do wypoczynku, miejsce zabaw dla dzieci lub własna strefa rekreacji.
Powierzchnia: od 57,05 m² do 83,67 m²
Termin oddania: III kwartał 2026
✅ ATUTY LOKALIZACJI
tylko 15,8 km do centrum Poznania
bardzo dobre połączenie komunikacyjne
w pobliżu przystanki autobusowe
spokojna, rodzinna okolica
pełna infrastruktura: sklepy, usługi, tereny zielone
✅ UDOGODNIENIA I STANDARD
prywatne ogródki
teren ogrodzony
drzwi antywłamaniowe
52 naziemne miejsca postojowe na terenie osiedla
okna PCV
ogrzewanie gazowe
forma własności: własność
Miejsce postojowe: dostępne
✅ DLA KOGO?
✔ dla rodzin z dziećmi
✔ dla osób pracujących w Poznaniu, ceniących spokój i zieleń
✔ dla inwestorów szukających dynamicznie rozwijających się okolic miasta
✅ PODSUMOWANIE
Nowoczesne domy z ogródkami, spokojne otoczenie, dobry dojazd do Poznania i pełna infrastruktura – to połączenie, które zapewnia wysoki komfort życia z dala od miejskiego zgiełku, bez kompromisów komunikacyjnych.
Chcesz poznać dostępne metraże, rzuty i aktualną listę wolnych domów? Napisz — przygotuję szczegółowe zestawienie.