Karmi Homes Villas

Vathylakas, Cypr Północny

od €371,542

85 m² 1

Poddaj się: 2024

ID: CP-640 LOCATİON: Cypr / Long Beach – Odległość od morza -550 m – Odległość do Lefkoşa - 70 km – Lotnisko Ercan – 45 km DOSTĘPNE RODZAJE APARTAMENTÓW: 1 + 1 85m2 ( Penthouse ) HARMONOGRAM: Data zakończenia: grudzień 2024 r UDOGODNIENIA: Miejsca parkingowe System podgrzewania wody Infrastruktura AC Detektor ognia Winda Miejsce na grilla dla penthouse'ów Centralny satelita Warunki płatności: Kup wymarzoną nieruchomość w łatwych i wygodnych ratach do 42 miesięcy i przenieś się do swojej nieruchomości już na rok przed spłatą rat Regularnie organizujemy wycieczki widokowe, w których oferujemy dwudniowy pobyt, posiłki i transfery z lotniska i odwiedź wszystkie interesujące Cię nieruchomości. ( Oczywiście bez zobowiązań i bezpłatnie ) Skontaktuj się z nami i zarejestruj się na następną wycieczkę! Informacje o Cyprze / Long Beach Region İskeleIskele, położony w północno-wschodniej części Cypru, ma najpiękniejsze plaże na wyspie. Te plaże mają czyste wody i błyszczący piasek. Kolejną zaletą obszaru Iskele Long Beach jest to, że znajduje się on 15 minut jazdy od centrum i szkół.