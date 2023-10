Papillon Villas *

Bogaz, Cypr Północny

od €161,530

Poddaj się: 2023

LCD “ BLUE LAGUNA ” to nowoczesny kompleks mieszkaniowy - ekskluzywny, położony w malowniczym zakątku Cypru Północnego, 150 metrów od morza! Położony kilka kroków od w pełni wyposażonej, doskonałej piaszczystej plaży z zapierającymi dech w piersiach widokami na morze i góry. W pełni wyposażone apartamenty otoczone pachnącymi ogrodami i Aqua Club to prawdziwa dekoracja Cypru Północnego. Apartamenty są wynajmowane z naprawą pod klucz, w pełni wyposażoną łazienką z instalacją wodno-kanalizacyjną i wszystkimi akcesoriami, dobrze wbudowaną kuchnią, szafkami w sypialniach i systemem klimatyzacji. Złożona infrastruktura: park wodny ( powierzchnia 400m2 ) pule kilku gatunków sporty wodne, w tym magazynowanie zapasów klub dla dzieci strefy sportowe, centrum fitness dla obu klas grupowych i ind - relaksujące spa Kids Aqua Club restauracje, bary, supermarkety itp. Zalety kompleksu: elastyczny plan płatności Początkowa opłata za budowę w wysokości 30% i zbudowana w 50% dla wszystkich rodzajów mieszkań Termin zakończenia 24 miesięcy, budowy do 72 miesięcy. gwarantowany czynsz w wysokości 8% rocznie do 3 lat dla niektórych rodzajów mieszkań. standardowy pakiet mieszkania. pakiet projektowy za dodatkową opłatą. Kompleks oferuje następujące apartamenty: Studio dwa rodzaje układów. S-2: + nisza, luksusowa kuchnia, łazienka, łazienka, okna z podwójnymi szybami, taras. R-3 bez niszy. 1 + 1 trzy typy układu. W cenie: salon, 1 sypialnia, luksusowa kuchnia, łazienka, łazienka, okna z podwójnymi szybami, taras. 2 + 2 trzy typy układu. Obejmuje: salon, 2 sypialnie, luksusową kuchnię, 2 łazienki, 2 łazienki, okna z podwójnymi szybami, taras. Gotowy plan płatności za mieszkanie: 50% - zaliczka 50% - nieoprocentowana rata przez 24 miesiące Plan płatności za budowane mieszkania: 30% - zaliczka 70% - nieoprocentowane raty na okres do 80 miesięcy, w zależności od okresu dostępności i rodzaju mieszkania.