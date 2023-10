Pafos leży na południowo-zachodnim wybrzeżu wyspy Cypr i rozciąga się od wybrzeża Morza Śródziemnego do majestatycznego i malowniczego pasma górskiego Troodos. Legenda głosi, że to właśnie tutaj przed wiekami z morskiej piany wyłoniła się piękna Afrodyta. Miejsce pojawienia się bogini miłości i piękna zaznaczone jest okrągłym ciemnym kamieniem. Jego wielkość i wykwintne piękno podkreślają pobliskie spiczaste skały, obmywane przez łagodne fale morskie.

Ale to nie jedyny zabytek kurortu z dawną historią. Znajdują się tu również Groby Królewskie, starożytna nekropolia o łącznej powierzchni 200 000 m². Ten historyczny i kulturalny zabytek jest częścią unikalnego parku archeologicznego Kato Pafos, który został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1980 roku. Wzdłuż tego samego obszaru znajdują się wille Dionizosa, Aiona, Orfeusza i Tezeusza, z ich unikalnymi mozaikami, zamek Czterdziestu Kolumn (Saranta Kolones) i inne zabytki historyczne. Niedaleko od portu miejskiego znajdują się katakumby Agia Solomoni. Należą one do najbardziej popularnych sanktuariów chrześcijańskich na wyspie Cypr.

Pafos jest najbardziej prestiżowym z lokalnych kurortów. Jest to miasto wybierane przez zamożnych Cypryjczyków, bogatych obcokrajowców, gwiazdy filmowe i celebrytów. Pafos nie jest przystosowane do wypoczynku dzieci. Cała

infrastruktura jest tu stworzona z myślą o zaspokojeniu najbardziej wyszukanych potrzeb zamożnych gości z różnych krajów.

Krótka historia tego wyjątkowego kurortu

Pierwsze osadnictwo na tym terenie datuje się na czasy neolitu. Po zakończeniu Wojny trojańskiej, około XII wieku p.n.e., na wyspę przybył słynny generał Agapenor. Założył tu miasto i wybudował majestatyczną świątynię ku czci Afrodyty. Miejsce to przyciągnęło wielu ludzi z innych miast i przekształciło Pafos w potężny i znaczący ośrodek kulturalny i społeczny.

Wiele lat później, władca o imieniu Nikokles przybliżył miasto do wybrzeża. W związku z tym teren został podzielony na część nową i starą. Dziś łączy je Aleja św. Pawła.

Pafos był rządzony przez egipskich władców z dynastii Ptolemeuszów w IV wieku. Później Pafos znalazło się pod rzymską jurysdykcją i stało się rezydencją cesarskiego prokonsula. Rzymianie zbudowali tu jedne z największych stanowisk archeologicznych, które stały się znakiem rozpoznawczym kurortu. Pafos straciło status stolicy w czasach Cesarstwa Bizantyjskiego. Od tego czasu miasto wielokrotnie zmieniało swoją nazwę, przeżywało wzloty i upadki, ale zawsze zachowywało swoją wyjątkowość i szczególny urok.

Dzielnice prestiżowego kurortu

Miasto składa się z dwóch części. Kato Pafos (Dolne / Nowe Pafos) rozciąga się wzdłuż linii brzegowej. Znajdują się tu liczne atrakcje, modne hotele, bary i restauracje, dyskoteki i sklepy z pamiątkami. Pano Pafos (Górne / Ktima) leży

na wzgórzu. Skupiają się tam budynki administracyjne, handlowe, rynek i sklepy.

Władze lokalne nie szczędzą środków na rozwój i poprawę komfortu nadmorskich terenów. W 2010 r. zrekonstruowano tu nabrzeże. W ramach projektu wykonano następujące prace:

poszerzenie obszaru promenady;

układanie kostki brukowej;

zmodernizowanie infrastruktury powiązanej.

Obszar spacerowy został oddzielony od jezdni pachołkami w celu poprawy bezpieczeństwa odwiedzających.

Rodzaje transportu i taryfy

Pafos jest łatwe do poruszania się pieszo i rowerem. Autobusy kursują do każdego zakątka miasta. Latem kursują co 10-20 minut.

Procedury eksploatacji autobusów oraz szczegółowy opis aktualnych tras można znaleźć na stronie internetowej przewoźnika. Opłata za przejazd wynosi 1,5 €. Za całodzienny karnet do godz. 23.00 płaci się 5 €, a za tygodniowy 15 €. Bilety na autobus nocny kosztują 2,5 €.

Przejazd taksówką przez centrum Pafos będzie kosztował 5-20 €. Wyjazd poza miasto będzie kosztował jeszcze więcej.

Plażowanie

Większość plaż w kurortach jest piaszczysta lub kamienista. Morze nie wszędzie jest wygodne do wchodzenia. W wielu miejscach, aby dotrzeć do wody, trzeba przejść wzdłuż skalistego brzegu. Klasa hotelu nie zawsze gwarantuje wygodny i łatwy dostęp do morza.

Najbardziej popularny jest obszar piaszczystej plaży przy Zatoce Koralowej. Kolejna prestiżowa plaża z naturalną panoramą i rezerwatem zielonych żółwi morskich znajduje się w przytulnej i kameralnej Zatoce Lara.

Instrukcje dotyczące zakupu nieruchomości

Aby kupić nieruchomość na Cyprze z VAT na rynku pierwotnym, należy wybrać nieruchomość i wpłacić kaucję (określony procent wartości całkowitej). Dzięki temu dom może być zarezerwowany dla kupującego. Lokalny adwokat jest odpowiedzialny za udzielanie porad prawnych. Trzeba będzie zawrzeć z nim umowę i udzielić mu pełnomocnictwa do reprezentowania swoich interesów.

Lokal mieszkalny jest rezerwowany na okres 30-45 dni. W tym czasie przedstawiciel kupującego wykonuje następujące czynności:

przeprowadza kontrolę dokumentacji;

eliminuje obciążenia;

sporządza i negocjuje umowę ze wszystkimi stronami transakcji.

Kiedy wszystkie formalności zostaną dopełnione, kupujący przyjeżdża na Cypr, podpisuje dokumenty i wpłaca 50% całkowitej ceny nieruchomości. Następnie należy uiścić opłaty skarbowe i zdeponować umowę w urzędzie rejestru gruntów.

Następnie prawnik przygotowuje wniosek do Rady Ministrów Cypru o zgodę na zakup nieruchomości. Zatwierdzenie jest przyznawane, jeśli kupujący nie ma problemów z prawem i kupuje pierwszy obiekt w Pafos. Ten ostatni warunek jest istotny dla klientów z krajów spoza UE.

W tym samym czasie prawnik sporządza wniosek o zwolnienie z VAT. Jest to przyznawane w ciągu 14 dni. Klient następnie daje sprzedawcy resztę ceny obiektu, otrzymuje klucz do swojej nowej nieruchomości i staje się jej prawnym właścicielem.

Krajowy zarząd gospodarki gruntami przeprowadza inspekcję wybudowanego domu i wydaje świadectwo własności. Po otrzymaniu tego dokumentu kupujący opłaca podatek Transfer Free i staje się zarejestrowanym właścicielem mieszkania.

W niektórych przypadkach poszczególne etapy powyższego schematu są zmieniane. Dzieje się tak, jeśli:

klient kupuje dom w kredyt hipoteczny;

transakcja odbywa się na długo przed oddaniem domu do użytku;

wybrany obiekt jest nieruchomością drugorzędną i nie jest od niej pobierany podatek VAT;

przyszły właściciel ma prawo zlecić prawnikowi samodzielne załatwienie niektórych formalności.

Wszystkie kwestie związane z zakupem nieruchomości i rejestracją własności mogą być omówione z agentem nieruchomości przed dokonaniem transakcji.

Ile kosztują nieruchomości w Pafos

Ponieważ Pafos uważane jest za jeden z najbardziej prestiżowych regionów Cypru, mieszkania tutaj są dość drogie. Na małe mieszkanie z 1-2 sypialniami trzeba będzie wydać od 100 000 €. Dom o powierzchni do 100 м² będzie

kosztował od 105 000 € do 250 000 €. Nie ma limitu cenowego dla luksusowych willi. Na stronach internetowych agencji nieruchomości dostępne są opcje od 2 000 000 € do 6 800 000 €.