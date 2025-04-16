Kompleks mieszkalny Kompleks mieszkaniowy w Becici

Turystyczny kompleks apartamentowy w Becici — jednej z najbardziej poszukiwanych miejscowości wypoczynkowych Riwiery Budwańskiej, zaledwie kilka minut spacerem od promenady i plaży. Architektura budynku łączy okładziny z naturalnego kamienia i drewnianych paneli z panoramicznymi balkonami na każdym poziomie — fasada została zaprojektowana tak, aby maksymalnie wyeksponować widok na morze i góry. Główne cechy • Liczba kondygnacji: 2 poziomy podziemne (parking) + parter + 4 piętra (2G+P+4) • Liczba jednostek w bieżącej sprzedaży: 20 apartamentów (1–3 piętro) • Parking: dwa poziomy podziemne, winda, komórki lokatorskie • Wykończenie części wspólnych: ceramika marmurowa (hole, klatki schodowe) • Etap projektu: projekt w fazie przedsprzedaży, wczesny etap realizacji O kompleksie Budynek znajduje się w głębi dzielnicy mieszkalnej Becici, z dala od głównej trasy przybrzeżnej, co zapewnia spokojniejszą atmosferę przy zachowaniu pieszej dostępności do morza. Apartamenty oferowane są w układach z jedną lub dwiema sypialniami, większość jednostek posiada własny taras. Część mieszkań na wyższych piętrach posiada rozszerzone układy z dwiema sypialniami i dodatkowymi garderobami. Lokalizacja • Plaża Becici — około 390 m • Ośrodek spa Splendid Conference & Spa Resort — około 230 m • Sklep spożywczy przy tej samej ulicy (Sremskog Fronta) — w zasięgu spaceru • Supermarket Megamarket — około 270 m • Początek promenady w Budvie — około 700 m • Stare Miasto w Budvie (Cytadela) — około 2,5 km • Lotnisko Tivat — około 19 km w linii prostej (orientacyjnie 25–30 minut samochodem) Potencjał inwestycyjny Status obiektu to turystyczny blok apartamentowy, co zakłada orientację na wynajem krótkoterminowy i wysoki ruch turystyczny. Lokalizacja w odległości 5–10 minut spacerem od plaży oraz w pobliżu dużego kompleksu hotelowo-spa tworzy stały popyt na wynajem dobowy w sezonie. Kompaktowa powierzchnia oraz bliskość plaży i hotelu spa czynią jednostkę wygodną opcją zarówno na własny wypoczynek, jak i na wynajem krótkoterminowy w wysokim sezonie.