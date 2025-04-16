  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Boreti
  4. Kompleks mieszkalny Kompleks mieszkaniowy w Becici

Kompleks mieszkalny Kompleks mieszkaniowy w Becici

Boreti, Czarnogóra
od
$171,527
;
3
Zostawić wniosek
ID: 39760
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 50
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 10.08.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Wioska
    Boreti
  • Adres
    Sremskog fronta, 22

O kompleksie

Turystyczny kompleks apartamentowy w Becici — jednej z najbardziej poszukiwanych miejscowości wypoczynkowych Riwiery Budwańskiej, zaledwie kilka minut spacerem od promenady i plaży. Architektura budynku łączy okładziny z naturalnego kamienia i drewnianych paneli z panoramicznymi balkonami na każdym poziomie — fasada została zaprojektowana tak, aby maksymalnie wyeksponować widok na morze i góry. Główne cechy • Liczba kondygnacji: 2 poziomy podziemne (parking) + parter + 4 piętra (2G+P+4) • Liczba jednostek w bieżącej sprzedaży: 20 apartamentów (1–3 piętro) • Parking: dwa poziomy podziemne, winda, komórki lokatorskie • Wykończenie części wspólnych: ceramika marmurowa (hole, klatki schodowe) • Etap projektu: projekt w fazie przedsprzedaży, wczesny etap realizacji O kompleksie Budynek znajduje się w głębi dzielnicy mieszkalnej Becici, z dala od głównej trasy przybrzeżnej, co zapewnia spokojniejszą atmosferę przy zachowaniu pieszej dostępności do morza. Apartamenty oferowane są w układach z jedną lub dwiema sypialniami, większość jednostek posiada własny taras. Część mieszkań na wyższych piętrach posiada rozszerzone układy z dwiema sypialniami i dodatkowymi garderobami. Lokalizacja • Plaża Becici — około 390 m • Ośrodek spa Splendid Conference & Spa Resort — około 230 m • Sklep spożywczy przy tej samej ulicy (Sremskog Fronta) — w zasięgu spaceru • Supermarket Megamarket — około 270 m • Początek promenady w Budvie — około 700 m • Stare Miasto w Budvie (Cytadela) — około 2,5 km • Lotnisko Tivat — około 19 km w linii prostej (orientacyjnie 25–30 minut samochodem) Potencjał inwestycyjny Status obiektu to turystyczny blok apartamentowy, co zakłada orientację na wynajem krótkoterminowy i wysoki ruch turystyczny. Lokalizacja w odległości 5–10 minut spacerem od plaży oraz w pobliżu dużego kompleksu hotelowo-spa tworzy stały popyt na wynajem dobowy w sezonie. Kompaktowa powierzchnia oraz bliskość plaży i hotelu spa czynią jednostkę wygodną opcją zarówno na własny wypoczynek, jak i na wynajem krótkoterminowy w wysokim sezonie.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Boreti, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna

Wiadomości dla programistów

16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Wszystkie wiadomości
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Krasici, Czarnogóra
od
$577,514
Zespół mieszkaniowy New luxury residential building in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$271,038
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Budve
Budva, Czarnogóra
od
$198,511
Zespół mieszkaniowy Boka Verde
Tivat, Czarnogóra
od
$276,667
Zespół mieszkaniowy Aria Residence
Mrcevac, Czarnogóra
od
$186,462
Przeglądasz
Kompleks mieszkalny Kompleks mieszkaniowy w Becici
Boreti, Czarnogóra
od
$171,527
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Sky Apartments in Montenegro, Becici
Zespół mieszkaniowy Sky Apartments in Montenegro, Becici
Zespół mieszkaniowy Sky Apartments in Montenegro, Becici
Zespół mieszkaniowy Sky Apartments in Montenegro, Becici
Zespół mieszkaniowy Sky Apartments in Montenegro, Becici
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sky Apartments in Montenegro, Becici
Zespół mieszkaniowy Sky Apartments in Montenegro, Becici
Boreti, Czarnogóra
od
$224,703
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 92–140 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Na sprzedaż 3 penthouse'y w Bečići na 7. piętrze z panoramicznym widokiem na morze. Ekskluzywna lokalizacja w pobliżu najlepszej piaszczystej plaży w Czarnogórze, w otoczeniu pięciogwiazdkowych hoteli. Trzy penthouse'y zajmują całe piętro. Z każdego z nich jest indywidualne wyjście na …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
92.0
225,389
Mieszkanie 2 pokoi
120.0 – 140.0
271,623 – 340,973
Agencja
Red Feniks Montenegro
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Trebesin, Czarnogóra
od
$132,611
Rok realizacji 2021
Powierzchnia 43–53 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.0 – 53.0
137,545 – 172,220
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Radovici, Czarnogóra
od
$365,595
Liczba kondygnacji 3
Wstęp Heights - ekskluzywna kolekcja studio, apartamentów i penthouses ustawionych na stokach pomiędzy Centrale i pierwszym polu golfowym Czarnogóry.W tym miejscu elegancka architektura, panoramiczne widoki i ciepły śródziemnomorski klimat łączą się w jeden premium stylu życia.Najważniejsze …
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Od 2020 do 2025: ile zarabiają rodziny i ile wydają w Czarnogórze-oficjalny przegląd
14.11.2025
Od 2020 do 2025: ile zarabiają rodziny i ile wydają w Czarnogórze-oficjalny przegląd
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje