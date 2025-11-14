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Apart hotel Chernogore

Bar, Czarnogóra
od
$200,685
;
3
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ID: 5793
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Bar Municipality
  • Miasto
    Bar

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2023
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

Lokalizacja na mapie

Bar, Czarnogóra

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Apart hotel Chernogore
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od
$200,685
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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