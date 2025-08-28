  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer

Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer

Bat Jam, Izrael
$813,900
5
ID: 27517
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 28.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

O kompleksie

Bardzo piękny sklep na nietoperzu Yam znajduje się 1200 moja stopa od morza, w pobliżu Tramway i dworca kolejowego. Duży wybór 2 pokojowe mieszkanie w Loft Penthouse. Bardzo interesujące ceny Elastyczny harmonogram dostawa 2027

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael

Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jerusalem, Izrael
od
$1,03M
Nowy projekt nieruchomości w dzielnicy Mekor Haim, 9 piętrowy budynek z pięknymi korzyściami wewnętrznymi i zewnętrznymi. parking dla każdego mieszkania. Idealna lokalizacja, blisko parku Hamesila, przyszłej tramwaju i kilka kroków od dzielnicy Baka i Mochava. Germanit. Duży wybór mieszkania…
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Izrael
od
$302,400
NOWY PROJEKT WZAJEMNY W HARISH - ZAPOBIEGANY Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić Państwu podgląd swojego nowego przedsprzedaży projektu nieruchomości w tętniącym życiem mieście Harish, lokalizacji z wielkim potencjałem! Położony w samym sercu Harish, w pobliżu szkół, synagogi i skle…
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Izrael
od
$720,000
Nowa Jerozolima Katamon Projekt od 2 do 5 pokoi, penthouses i parter Położony w dzielnicy Katamonim, projekt składa się z 5 budynków z 34 piętrami z siłownią, synagogami, 5 windami. Tramwaj przejdzie na dno projektu. Realizacja w grudniu 2029 r. Metoda płatności Projektowi towarzyszy Bank L…
