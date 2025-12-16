  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,14M
;
4
ID: 33078
Data aktualizacji: 15.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Na sprzedaż - Old North Tel- Aviv Ultra- recherchered adres w samym sercu starożytnej Północy, w pobliżu Dizengoff, sklepy, znane szkoły i udogodnienia. Eleganckie i zielone otoczenie mieszkalne, idealne dla wymagających rodzin i inwestorów. Nowa konstrukcja z uzyskaną licencją, praca w toku, dostawa planowana w ciągu około 2 lat. Nowoczesna architektura, usługi high-end, przestronne tarasy, MAMAD i prywatny parking. Wyjątkowe 4 pokoje apartamenty i penthouses dostępne. Hojne powierzchnie z dużymi tarasami otwartymi na salon. Natychmiastowy dostęp do centralnej tramwaju łączącego całe miasto z morzem. Lokalizacja o wysokiej wartości dziedzictwa i doskonały potencjał wartości dodanej.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna

