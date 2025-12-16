Dzielnica mieszkaniowa Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Na sprzedaż - Old North Tel- Aviv
Ultra- recherchered adres w samym sercu starożytnej Północy, w pobliżu Dizengoff, sklepy, znane szkoły i udogodnienia.
Eleganckie i zielone otoczenie mieszkalne, idealne dla wymagających rodzin i inwestorów.
Nowa konstrukcja z uzyskaną licencją, praca w toku, dostawa planowana w ciągu około 2 lat.
Nowoczesna architektura, usługi high-end, przestronne tarasy, MAMAD i prywatny parking.
Wyjątkowe 4 pokoje apartamenty i penthouses dostępne.
Hojne powierzchnie z dużymi tarasami otwartymi na salon.
Natychmiastowy dostęp do centralnej tramwaju łączącego całe miasto z morzem.
Lokalizacja o wysokiej wartości dziedzictwa i doskonały potencjał wartości dodanej.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.